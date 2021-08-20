Лицензии не будет!

В России ужесточают правила приобретения оружия. В числе новаций — отказ в выдаче лицензии россиянам, имеющим судимости за экстремизм или терроризм.

28 июня 2021 года Госдума РФ приняла Федеральный закон № 231, вносящий изменения в ФЗ «Об оружии» и отдельные законодательные акты.

«Лицензия на оружие не будет выдаваться гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма», — говорится в статье 13.

Помимо этого, в СМИ и интернете запрещается распространение «сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия».

Закон также вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия людьми, не прошедшими освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Перечень таких противопоказаний установит правительство.

Медосвидетельствование смогут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации. Желающих приобрести оружие попросят пройти психологическое тестирование, а также сдать анализы на наркотики, психотропные вещества и их метаболиты. Заключения о медосвидетельствованиях будут загружаться в реестр Минздрава, также уведомление получит Росгвардия. Система будет цифровой, чтобы исключить фальсификацию справок.

Есть в новом документе и пункт о повышении возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.

И еще — хранить списанное оружие без уведомления об этом Росгвардии запрещено. Если оружие было утеряно или похищено, его владелец обязан об этом сообщить. У граждан, пойманных за пьяную езду, и у помещенных под административный арест оружие будут изымать на год.

Отметим, что власти начали активно обсуждать вопрос получения разрешения на владение оружием после стрельбы в казанской гимназии № 175, которую 11 мая устроил ее выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев. В результате погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были ранены.

По версии следствия, юноша имел умысел на убийство и желал публично выразить свои «исключительность и превосходство». Галявиева арестовали, вину он признал. Оружие, из которого стрелял убийца, было официально на него зарегистрировано. Разрешение на хранение огнестрельного оружия он получил незадолго до нападения.

Сразу после трагедии Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте. «Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки», — пояснил инициативу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы законопроекта рассчитывают, что ужесточение наказания позволит избежать подобных трагедий. Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Леонид Рыжов

Что такое экстремизм?

Точное определение этого явления дано в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Экстремистская деятельность (экстремизм) — это деятельность общественных, религиозных или иных организаций, либо СМИ, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению деяний, направленных на: