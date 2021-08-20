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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: живущие спортом

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Олимпиада — это не только захватывающее зрелище, которым можно наслаждаться, сидя на мягком диване перед телевизором. Одна из важнейших задач олимпийского движения  — приобщить как можно больше людей к спорту и здоровому образу жизни.

Преградам вопреки

Итак, Олимпийские игры в Токио остались в прошлом. Вернувшихся на родину атлетов встречали во Внуково, как водится, с цветами и оркестром. «Улетала команда профессионалов, чемпионов, а вернулась команда героев», — с гордостью прокомментировал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Сразу по прилете по тому самому «маршруту славы», которым в прежние годы проезжали космонавты, начиная с Юрия Гагарина, олимпийцы отправились на Красную площадь. На праздничном концерте в честь наших спортсменов наконец-то прозвучал национальный гимн.

Российская олимпийская сборная, из-за санкций выступавшая под аббревиатурой ROC, вошла в пятерку лидеров медального зачета. Всего отечественные спортсмены завоевали 71 награду, среди которых — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Это лучший результат с 2004 года, когда Олимпийские игры проходили в Афинах и у нашей сборной было в общей сложности 90 медалей.

Атлеты из России, в том числе восемь наших соотечественников из Ленинградской области, продемонстрировали завидную силу духа, целеустремленность и волю к победе, несмотря на все сложности нынешней Олимпиады.

В здоровом теле

Истории успеха олимпийских чемпионов, безусловно, вдохновляют простых любителей спорта на новые свершения. Правительство региона, в свою очередь, тоже стимулирует ленинградцев к ведению здорового образа жизни и предоставляет многообразие возможностей для занятий, активно развивая инфраструктуру.
Физкультура и спорт определены как одни из приоритетных направлений социально-экономического развития Ленобласти. Перед регионом стоит амбициозная стратегическая цель — увеличить долю жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 % к 2024 году и до 70 % — к 2030-му.

«Власти Ленинградской области будут делать все, чтобы свое желание заниматься физкультурой и спортом люди могли реализовывать на современных и доступных спортивных объектах, в каждом, большом и малом, населенном пункте нашего региона», — пообещал губернатор Александр Дрозденко, рассказывая о реализации стартовавшего в 2019 году федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» на территории региона построены три крупных спортивных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс в Сланцах, плавательный бассейн в Ивангороде и вторая очередь спортивного центра с универсальным игровым залом, бассейном и крытым катком с искусственным льдом в Выборге. Помимо этого, по соглашению с ПАО «Газпром» возведены два спортивных объекта: ФОК в Тихвине и ледовая арена в Светогорске.

В 2021 году завершено строительство ФОКа с универсальным игровым залом в Кировске. Продолжается строительство 17 спортивных объектов.

В рамках госпрограммы не только строят новые стадионы, ледовые арены, бассейны и комплексы, но и приводят в порядок существующие. За прошлый год капитальный ремонт завершили на семи спортивных объектах, включая Бокситогорский спортивный комплекс, Подпорожскую детско-юношескую спортивную школу, футбольные поля в Тихвине, Луге и Лодейном Поле.

Соревнования — на ура

Приобщению населения к физической активности способствуют и многочисленные мероприятия, организуемые при поддержке федеральной и региональной власти. Жители региона с энтузиазмом участвуют во всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», фестивале по хоккею среди любительских команд, Всероссийском дне ходьбы.

Популярны у ленинградцев и местные соревнования: традиционный марафонский легкоатлетический пробег «Дорога жизни», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, спартакиада ветеранов, фестиваль физкультуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области. На ура жители региона воспринимают и выполнение норм ГТО.

Такое внимание к спорту вызывает уверенность в том, что ленинградская земля будет растить новых и новых чемпионов, в том числе олимпийских!

Анастасия Иванова

Дмитрий Иванов, председатель комитета по  физической культуре и спорту Ленинградской области:

— Олимпийские игры в Токио были непростыми. Российским спортсменам пришлось выступать в нейтральной форме, без флага и гимна родной страны. Две золотые медали нашей стране принесла синхронистка Светлана Колесниченко из Гатчины, но мы гордимся всеми нашими спортсменами. Все они проделали длинный путь к Олимпийским играм, все — мастера своего дела, ведь попасть в олимпийскую сборную России — большой труд.

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области в полной мере оказывает поддержку талантливым спортсменам, чтобы их спортивные результаты и в дальнейшем прославляли 47-й регион.

 

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присуждении государственных наград победителям и призерам Олимпийских игр. Атлеты отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)». Уроженка Ленинградской области синхронистка Светлана Колесниченко удостоена ордена Почета.

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