Инвесторы газохимического предприятия вложат два миллиарда рублей на ремонт дорог Ленобласти

Стройка мегазавода Газпрома в Усть-Луге даст второе дыхание дорожному строительству в Ленинградской области. Всего планируется потратить на восстановление региональных магистралей и трасс 2 миллиарда рублей.

Первый транш, в размере 350 млн рублей будет потрачен на ремонт дорог в Кингисеппском районе. Проект осуществляется в рамках социальной программы, реализуемой Комплексом по переработке этансодержащего газа.

– Вот таким образом, рационально, нужно подходить к большим стройкам, – рассказал на пресс-клубе в ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Благодаря газохимическому и газоперерабатывающему заводу, которые войдут в состав Комплекса планируется открыть пять тысяч рабочих мест. Инвестор, учитывая риски ущерба дорогам, которые может нанести в рамках реализации стройки, заключит компенсационное соглашение. Средства поступят в дорожный фонд Ленинградской области. Ремонт планируется на участках Гостилицкого шоссе, дороге «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье», «Лужицы – Первое Мая» и «Копорье – Ручьи».

Отметим, что программа рассчитана на 2021–2022 годы.

Ирэн Овсепян