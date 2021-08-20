Всеволожский район внедряет энергосберегающие технологии

Установка умных систем в уличном освещении Ленинградской области может в прямом смысле слова стать светлым праздником. Областное правительство, районные и местные администрации всерьез взялись за ремонт и восстановление фонарей. «Давно пора! Да будет свет во тьме ночной!» – воодушевленно восклицают жители региона.

На официальном сайте областного правительства появилась любопытная информация о модернизации системы освещения магистралей. Теперь световой комфорт на магистралях и улицах будут обеспечивать энергосберегающие технологии, а за современными прожекторами на региональных дорогах наблюдать «диспетчерский глаз» – современная автоматизированная система.

– Нововведение призвано сократить автопроишествия, – информирует начальник дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. – Дороги «поумнеют» благодаря установке современных датчиков движения на 61 участке протяженностью в 100 километров. Любой сбой напряжения, короткое замыкание или неисправность светильников и несанкционированные подключения будут зафиксированы в онлайн-системе. Диспетчер сразу обнаружит неисправность, которую сразу же постараются ликвидировать.

Пилотный проект электроосвещения внедрен во Всеволожском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Кингисеппском, Приозерском, Тосненском и Подпорожском районах.

Тем временем, в администрации Заневского поселения успели заменить 643 светильника на светодиодные. Лампы нового поколения «протянулись» вдоль Европейского проспекта и Пражской улицы, на Безымянном ручье, улице Столичной (между Европейским и Английской), проспекте Строителей (между Центральной и Европейским), а также во дворах Пражской, 15, и у ЖК «Семь столиц».

Улицы стали ярче, а расходы на электричество существенно сократились, — сообщает пресс-служба поселения. Освещенность проспектов увеличилась почти вдвое. Теперь ночью светло как днем. Не менее важна и финансовая сторона вопроса. Старые приборы тратили 250 Вт энергии, новые всего 96. Финансисты рассчитали, что это сэкономит бюджету расходы на электричество примерно в 2,6 раза.

– Полностью заменить освещение планируем до 2023 года, – рассказал заместитель главы администрации Заневского поселения Владимир Гречиц. – Новые лампы не только более эффективные, но и более экологичные.

Отметим, что мировые информационные агентства облетела сенсационная новость: последние исследования доказали, что избыток ночного уличного освещения грозит биологическому разнообразию планеты. Световое загрязнение сбивает с пути перелетных птиц и даже дезориентирует детенышей черепах. Вот такой вот энергетический апокалипсис. Но не станем пугать читателей прогнозами экологов разных мастей.

Ирэн Овсепян