В Ленобласти от коронавируса привились почти 70% учителей

В новом учебном году более 180 тысяч школьников 47-го региона начнут обучение в очном формате. Для обеспечения безопасности учеников персонал образовательных учреждений активно прививается против коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на сегодняшний день почти 70% учителей прошли вакцинацию. Высокий коллективный иммунитет среди педагогов является одним из главных условий, позволяющих школьникам обучаться в очном формате.

Напомним, что ранее областное правительство частично смягчило ограничительные меры, что позволяет провести традиционные школьные линейки с большим количеством участников. Так, в «красной» ограничительной зоне в линейках могут принять участие одновременно 250 школьников и 250 родителей на открытом воздухе, до 125 учеников и столько же родителей – в помещении. Ограничение по времени проведения сохраняется – мероприятие не должно превышать получаса, а родители должны быть размещены отдельно от учеников и находиться в защитных масках.