В Ленобласти постоянно увеличивают субсидии на строительство дорог

Более 2,5 миллиарда рублей будет потрачено в рамках национального проекта «Безопасные автомобильные дороги» в Ленинградской области. Эту беспрецедентно большую сумму озвучил начальник дорожного комитета 47-го региона Денис Седов.

– Наверное, многие водители, которые раньше ругались за наезды в яму, почувствовали, как преображаются дороги, – отметил главный по региональным трассам чиновник. – Благодаря новым методам проектирования, строительства и применения современных технологий ситуация в нашей сфере круто изменилась. Безусловно, невозможно за один день привести сразу все дороги в порядок. Поэтому нами разработана программа до 2030 года. В нее вошли строительство новых развязок и трасс, ремонт магистралей. Пока сложным остается состояние муниципальных дорог.

Как отметил Денис Седов, серьезным финансовым подспорьем для местных властей стали программы, в рамках которых работы по дорожному строительству финансируются региональными властями.

– Муниципальные власти порой жалуются, что им выделяется мало денег, – сказал губернатор Александр Дрозденко. – Однако это не так. Мы направляем им по разным программам дорожного строительства примерно 10 % от общей суммы, предусмотренной на дорожное строительство. Конечно, при финансировании надо исходить из загруженности дорог. Возьмём, к примеру, нагрузку во Всеволожском районе – она намного выше, чем движение по трассам Подпорожья.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик