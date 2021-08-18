В Агалатово отметили День авиации

В сопровождении духового оркестра и барабанщиц под развевающимися знаменами военнослужащие в парадной форме торжественным маршем прошли по улицам военного городка. Празднование Дня авиации в Агалатово традиционно началось с парада, в котором участвовали ветераны авиации, действующие военнослужащие, курсанты Военно-патриотического центра «Авангард» и Центра специальной подготовки «Выстрел», жители поселения.

Колонна направилась на братское захоронение деревни Агалатово, на торжественный митинг в память павших воинов. Далее торжественным строем авиаторы переместились в парк Авиаторов. Полковник авиации Юрий Викторович Дарьин поздравил всех присутствующих с Днем воздушного флота. Начальник управления авиации Ленинградского военного округа генерал-майор авиации Анатолий Михайлович Филипенок выразил благодарность за организацию праздника и напомнил, что вертолет под номером «08» установлен в память Николая Саиновича Майданова – Героя Советского Союза и Героя России. Вдова Николая Саиновича – Татьяна Павловна Майданова – в приветственном слове упомянула, что военная авиация – это элита вооруженных сил с богатой историей и традициями.

Председатель фонда имени Суворова Айрат Гафуров восхитился, что центр армейской авиации переместился в Агалатово, сообщив, что Благотворительный фонд Суворова и офицерский клуб «Честь имею» проводят большую работу по сохранению памяти Героев Отечества.

На митинге медалью «Полковник Майданов» награждены: Кириллов Кирилл Викторович, Немов Олег Витальевич, Майфот Алексей Викторович. Благодарственными письмами депутата Законодательного собрания Ленинградской области отмечены активные жители Агалатовского поселения.

Традиционно в этот день вся власть в гарнизоне отдана военным. Советник главы МО «Агалатовское сельское поселение» Владимир Викторович Сидоренко сообщил, что вертолетам, которые в этот день прилетели в Агалатово, не нужно давать точку приземления, достаточно произнести «Летите домой!» Почетный гражданин Агалатовского поселения, народный артист Российской Федерации Иван Иванович Краско призвал всем народам мира жить без конфликтов.

На митинге слово было предоставлено гостю из Германии, давнему другу агалатовских авиаторов Хартмуту Лангуту. С полком и батальоном обеспечения его связывает большая дружба, которая не прерывалась с годами и расстоянием после вывода войск из Германии.

День авиации и День поселения – всегда теплое и доброе торжество для жителей Агалатовского сп. Как известно, атрибутом любого праздника являются поздравления, награждения и добрые пожелания. В этот день памятным знаком «Почётный житель муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» были награждены Петрочук Александра Павловна и Рачков Владимир Федорович.

Без внимания и сердечных теплых слов и награждений не осталась ни одна категория работников сельского поселения. По завершении официальной части Дня авиации центр торжеств переместился на площадь перед КДЦ «Агалатово», где прошел праздничный концерт.

Глядя в небо, можно было увидеть парашютное шоу, пилотажные акробатические номера, летящие шоколадки. Отличный пилотаж показали лётчики на самолётах «Cessna 172», вертолётах «Robinson-R44», «Bell-407», «МИ-8МТВ», новейшем вертолёте «Ансат». Не остались без внимания и маленькие гости праздника. Детки веселились на специальной площадке, оборудованной батутами, с удовольствием сидели в настоящем вертолете и пожарной машине, с большим восторгом и азартом ловили сладкие сувениры и подарки, сброшенные замечательным лётчиком с самолёта, парящего в мирном голубом небе. А ещё на празднике была лотерея.

Счастливчикам достались главные призы лотереи: ночной полёт на самолёте CESNA 172; парный полёт на самолётах Rokoaero NG4; мастер-класс по пилотированию самолёта Cessna 172; полеты в аэротрубе. Вечером праздник продолжился в парке 100-летия авиации России и завершился грандиозным салютом.