Вопросы дорожного строительства обсудили на пресс-клубе губернатора Ленобласти

Вчера, 17 августа, в ТАСС прошел пресс-клуб губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Журналисты в нем принимали участие онлайн. Представители СМИ озвучили наболевшие вопросы.

Глава региона сказал, что гордится проделанной за последние девять лет работой, которая проведена в тандеме с федеральным центром по реконструкции магистралей.

– Приятно ездить по дорогам, которые соответствуют европейским стандартам, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Сейчас одна из важных тем, которую обсуждают все, – это строительство второй КАД. В Токсово владельцы дач волнуются, что вторая КАД пройдет через их участки. Такого не будет. При проектировании надо считать каждую копейку. Изымать участки у собственников – невыгодно. Это приведет к подорожанию сметной стоимости. Думаю, что наиболее целесообразно, чтобы КАД-2 проходил по трассе А-120.

По словам губернатора, на этом участке проблем с расширением не будет – дорога идёт по землям сельскохозяйственного назначения. Также глава региона считает нецелесообразным строить второе полукольцо и через заболоченные территории Всеволожского района.

– Нет смысла вкладывать деньги туда, где после строительства не будет возможности развития территории. Сейчас рассматриваются разные варианты. Выберут наиболее экономически целесообразный проект, – пояснил губернатор.

При ответе на вопрос корреспондента газеты «Всеволожские вести» о разгрузке дороги от поселка Коккорево в направлении Ладожского озера, где образуются многокилометровые заторы, было отмечено, что будет разработан проект, предусматривающий увеличение полос. Не исключено, что «Ленавтодор» этим вопросом займется уже в следующем году.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик