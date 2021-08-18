Возле Токсовских трамплинов будет Центр олимпийской подготовки

Возле Токсовских трамплинов на улице Спортивная, дом 6 началась стройка. Небольшие домики, которые здесь были несколько лет назад, демонтированы. Сейчас очищается площадка под строительство. Раньше на этом месте находилась легендарная Кавголовская спортивная школа по зимним видам спорта. И возникает вопрос: «Что будет построено сейчас»?

Как сообщили нашему корреспонденту, через пару лет здесь будет новый Учебно-тренировочный центр олимпийской подготовки Ленинградской области. Основные строительные работы назначены на 2022 год. Строительство ведётся по государственному заданию. Проект включает в себя комплексный спортивный зал и вспомогательные помещения, а также места для временного проживания на 20 человек и открытую площадку для тренировок. Учебно-тренировочный центр олимпийской подготовки будет подведомственен Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Руководит работами Сергей Владимирович Андреев – ветеран спорта, чемпион мира среди ветеранов по лыжному двоеборью. Он очень любит этот вид спорта и считает, что его нужно возрождать в Ленинградской области.

К сожалению, токсовские трамплины, которые когда-то были построены на деньги Ленинградской области, в эпоху перестройки переданы на баланс Санкт-Петербургу. И хотя они стоят на нашей земле, но сейчас принадлежат Комитету по спорту Санкт-Петербурга. Вот уже много лет ленинградские дети не могут тренироваться на этих трамплинах просто так, бесплатно. Чтобы выйти на трамплины, им надо записаться в спортивную школу Санкт-Петербурга, и все их достижения будут считаться достижениями не Ленинградской области, а Северной столицы. В данный момент токсовские трамплины контролирует Санкт-Петербургская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта (ШВСМ по ЗВС).

Однако С.В. Андреев надеется, что новый Учебно-тренировочный центр олимпийской подготовки, когда его построят, станет хорошей площадкой для тренировки сборных команд Ленинградской области. «Мы будем делать всё возможное, чтобы возродить ленинградские областные традиции прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья», – говорит С.В. Андреев.

К его словам хочется добавить, что было бы очень здорово, если б можно было возродить ещё и Кавголовскую спортивную школу. Напомним, что Кавголовская школа была основана осенью 1947 года постановлением Совета министров РСФСР. Поначалу она имела два отделения: прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и горнолыжное отделение. Тренировались здесь в основном дети из Токсова, Лесколова, Грузино, из посёлка Кузьмоловский.

Когда-то у этой школы была своя собственная уникальная система спортивной подготовки. Из Кавголовской школы вышло более 30 чемпионов СССР и России, 10 воспитанников получили звание мастеров спорта международного класса. В стенах этой школы выросло 8 участников олимпийских игр. Один из них – Николай Киселёв – стал серебряным призёром Олимпиады по лыжному двоеборью. Другой – Владимир Столяров – стал бронзовым призёром. На базе Кавголовской спортивной школы некоторое время тренировался единственный в нашей стране олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Владимир Белоусов. Знаменитые Международные Кавголовские игры тоже были организованы на базе Кавголовской спортивной школы. Как раз в то время журналисты называли Токсово «лыжной столицей». Но в 2013 году Кавголовская школа была закрыта.

Былая слава не даёт покоя местной общественности. И ветераны спорта по-прежнему надеются, что Кавголовская школа когда-нибудь возродится.

Людмила Однобокова