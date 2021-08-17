На популярных местах отдыха Ленобласти работает регулярный патруль

За прошедшие две недели 94 мероприятия разделились на патрулирование, обходы и профилактические беседы, которые провели разным составом аварийно-спасательная служба и пожарные Ленинградской области, МЧС, полицейские, местная администрация, инспекция по маломерным судам, Всероссийское общество спасания на водах, прокуратура, сотрудники надзорной деятельности и даже пограничники.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, спасателей, пожарных и администрацию объединила забота о безопасности жителей. Смена погоды и участившиеся дожди не отпугнули любителей отдыха на природе: на региональных пляжах по-прежнему людно. В том числе много случаев купания в необорудованных для этого местах.

Только за прошлые две недели прошло 94 мероприятия, направленных на повышение безопасности отдыхающих. Так, в ходе патрулирования сотрудники профильных ведомств проводили профилактические беседы с жителями, а в некоторых случаях пришлось прибегать к административным протоколам.

Отметим, что по данным Следственного комитета Ленинградской области по состоянию на 30 июля на территории 47-го региона 79 человек погибли во время купания. Большинство трагических случаях произошли на объектах, не предназначенных для купания.