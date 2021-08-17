В Ленобласти частично снимают «антиковидные» ограничения

В понедельник, 16 августа, правительство Ленинградской области внесло изменения в постановление, регулирующее «антиковидные» ограничения. Так, во всех районах разрешены массовые и спортивные мероприятия, работа детских игровых центров и шапито. Однако для каждой ограничительной зоны по-прежнему действуют свои ограничения по численности и заполняемости.

Так, в «красной» зоне при проведении школьных линеек в День знаний на открытом воздухе до 250 увеличено количество школьников и до 250 – количество родителей. При этом появилась возможность проводить мероприятие в помещении при условии, что в нем примут участие до 125 учеников и такое же количество родителей. Сами линейки должны длиться не более получаса, приоритет у мероприятий на свежем воздухе, родители должны быть размещены отдельно от учеников и находиться в защитных масках.

Массовые мероприятия, включая организованные региональными и муниципальными властями, разрешены с ограничениями по численности. Так, в районах «красной» зоны в таких мероприятиях смогут участвовать не более 500 человек, в «желтой» зоне – не более 1000 человек, в «зеленой» – не более 3000 человек. При этом во всех районах для участников мероприятий обязательны маски и соблюдение социальной дистанции 1,5–2 метра. Мероприятия в помещениях всех районов ограничены по площади – не более одного человека на 4 кв. м.

Также разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с аналогичным ограничением: в «красной» зоне – до 500 человек, в «желтой» зоне – до 1000 человек, в «зеленой» – до 3000. При этом численность зрителей не может превышать 50% от общей вместимости мест проведения таких соревнований.

В Ленинградской области разрешена работа ярмарок при условии обязательного использования масок. Послабления введены также для передвижных цирков шапито. В «красной» зоне их деятельность разрешена при условии заполняемости не более 50% мест, в «желтой» – не более 75%, в «зеленой» без ограничений по заполняемости. Использование масок зрителями обязательно во всех районах.

Детские игровые центры и комнаты смогут возобновить работу в районах «красной» и «желтой» зоны при условии единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. м и не более 50% заполняемости с обязательным использованием масок. При этом в «красной» зоне деятельность детских игровых комнат в торговых центрах или комплексах, площадь которых превышает 36 тыс. квадратных метров, по-прежнему запрещена. В «зеленой» зоне работа детских игровых центров разрешена без ограничений по заполняемости.