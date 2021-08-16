Проект выпускницы из Нового Девяткино признан на федеральном уровне

Выпускница из Нового Девяткино Анна Портнова одержала заслуженную победу в российском конкурсе «История местного самоуправления моего края». Девушка представила исследовательскую работу, посвященную международному сотрудничеству МО «Новодевяткинское сельское поселение» с городами-побратимами, а также отразила роль школы в этом сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, проект Анны был высоко оценен членами жюри и по итогам конкурса был отмечен дипломом I степени в номинации «История местного самоуправления в странах Европы и Азии». Отметим, что из 2500 человек на очный этап были приглашены лишь 234 конкурсанта. Участие приняли молодые люди из 82 субъектов страны.

Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления родного края. Участие в конкурсе состоялось при поддержке администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Фото пресс-службы администрации ВМР