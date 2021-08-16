Ленинградская панорама: чемпионы по семейному счастью

Виктория и Денис Гандалиповы из поселка Красный Бор Тосненского района женаты девять лет. За это время супруги много успели: завести четырех очаровательных дочек, собрать внушительную стопку дипломов со всевозможных фестивалей и даже победить в финале Всероссийского конкурса «Семья года – 2021».

Творчество объединяет

Участие в многочисленных мероприятиях районного, областного, а теперь и федерального масштаба – не способ реализовать свои амбиции, а еще одна возможность интересно провести время вместе. По словам Дениса Гандалипова, инициаторами часто становятся сами дети. Они с удовольствием пишут сценарии выступлений, разучивают роли, подбирают необычные костюмы.

Активная социальная жизнь Гандалиповых началась с поселкового семейного клуба «Домовенок». От спортивных состязаний веселая семейка перешла к творческим. Боевое крещение состоялось в центре «Молодежный», когда младшим девочкам – двойняшкам Алине и Алисе – было меньше годика. На конкурсе «Дружная семья», организованном комитетом по молодежной политике Ленинградской области, ребята декламировали стихи собственного сочинения, проявляли артистические способности и кулинарные таланты. Семья уже три года уверенно удерживает первое место в этом соревновании.

Всероссийский конкурс «Семья года» с 2016 года проводит Министерство труда и соцзащиты РФ вместе с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Победителей определяют в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

Гандалиповы стали лучшей молодой семьей. По задумке организаторов, это почетное звание присуждается супругам в возрасте до 35 лет, воспитывающим детей, которые занимаются общественно полезной трудовой или творческой деятельностью. «Ячейка общества» из Красного Бора соответствует всем этим критериям. Осенью семью ждет увлекательная поездка в Москву на церемонию награждения.

Цирк, бассейн и хип-хоп

Современные родители часто обращаются к детским психологам с жалобой: «Мой ребенок ничем не интересуется, кроме гаджетов». В семье Виктории и Дениса такой проблемы нет: здесь каждый нашел занятие по душе.

Десятилетняя Карина ходит в цирковую студию. С дошкольного возраста она начала заниматься художественной гимнастикой, а три года назад добавилась воздушная. Во время выступлений «под куполом цирка» у мамы иногда замирает сердце, ведь некоторые элементы юная спортсменка выполняет без страховки. Карина относится к своему увлечению серьезно и планирует связать с ним жизнь – либо стать тренером, либо поступить в цирковое училище.

Элине восемь лет, и ее конек – синхронное плавание. Раньше она просто плавала в тосненском бассейне, затем прошла отбор в секцию синхронисток. День, когда мы общались с Гандалиповыми, начался с упаковки чемодана: вечером Эля улетала на сборы. Карина тоже не расстается с любимой гимнастикой даже в каникулы – часть лета она провела в спортивном лагере.

Алиса и Алина, которым сейчас по четыре года, учатся танцевать хип-хоп. Им нравится проводить время с подружками и двигаться под ритмичную музыку.

Все свои хобби девочки выбрали самостоятельно. Родители ни к чему их не принуждают, только предлагают интересные варианты и поддерживают решения детей. Попробовали заниматься танцами, не понравилось – отлично, переключаемся на коньки. Тут тоже что-то не пошло – хорошо, пусть будет гимнастика. Главное – найти то, что по-настоящему захватит ребенка и будет приносить ему удовольствие.

Баланс ценностей

Лучшие молодые супруги России – уроженцы Ленобласти. А познакомились они… в армии, где Денис служил вместе с братом Виктории. Главной ценностью в жизни ребята считают семью и стараются поддерживать баланс между работой и домом. Шутят, что на работе отдыхают от дома, а потом наоборот.

Виктория трудится медсестрой в Петербургской городской больнице № 9 на Крестовском острове по графику «сутки через трое». Здесь же она проходила практику, когда получала медицинское образование и жила у бабушки. Переехав в Красный Бор, девушка не раз подумывала найти что-нибудь поближе к дому, но так и не смогла расстаться с привычным местом работы и родным коллективом. Дорога на машине занимает около полутора часов. Впрочем, коллеги Вики, живущие непосредственно в городе на Неве, порой добираются даже дольше из-за пробок.

Денис по образованию инженер. Компания, где он работает, поставляет по всей стране оборудование, которое препятствует образованию гололеда на дорогах. Работа связана с командировками, поэтому Дениса часто не бывает дома. В такие моменты на помощь Виктории приходит ее мама – сидит с внучками, водит их на занятия.

Простые секреты

Глядя на эту позитивную, жизнерадостную, легкую на подъем семью, я не могла не спросить, как им удается быть такими дружными и сплоченными. Гандалиповы с готовностью делятся секретом семейной гармонии: больше общаться. Не копить негативные эмоции в себе, а проговаривать все проблемы. Учиться слушать и слышать друг друга, всегда идти на компромиссы. Этот подход помогает и взрослым, и детям.

За девять лет в «ячейке общества» сложились свои традиции. Например, с момента рождения старшей дочери Новый год отмечают только дома, в кругу семьи. Вечерами вместе смотрят фильмы, играют в настольные игры. Любят выезжать на природу, ходить с палатками в походы по живописным местам региона.

Буквально несколько дней назад наши герои вернулись из Крыма. Ездили вчетвером – мама, папа и двойняшки, которые до этого еще не бывали на море. Карина в это время была на спортивных сборах, а Элина – у бабушки. В августе «семья года» планирует отдохнуть в Карелии. До рождения младших Гандалиповы много путешествовали по России: у них немало родственников в разных уголках страны.

Мудрые родители стараются уделять внимание и всем дочкам вместе, и каждой по отдельности, и друг другу. Периодически вывозят в кино или кафе то Элю, то Карину, чтобы у старших девочек было личное время для общения с папой и мамой. По возможности выбираются куда-то только вдвоем, без детей, чтобы отвлечься от семейных будней. Денис до пандемии играл в волейбол на территории местной школы. К сожалению, сейчас секция закрыта. Жители Красного Бора с нетерпением ждут, когда будет достроен Дом культуры с большим спортивным залом.

Дружная семья из шести человек живет в уютной трехкомнатной квартире. Места всем хватает, но старшие дочки иногда поговаривают о необходимости личного пространства. Их мечта может сбыться уже скоро. В конце прошлого года областное правительство выделило многодетной семье земельный участок площадью 12 соток. Денис и Виктория уже оформили документы. Дело за малым – накопить денег и построить просторный дом, где с комфортом разместятся все домочадцы. И вот тогда, возможно, Гандалиповы наконец смогут ответить на вопрос, который им не задал только ленивый: «А когда за мальчиком?»

Анастасия Иванова

Фото из архива семьи Гандалиповых