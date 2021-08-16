Как проходит микросельхозперепись в Ленинградской области

Если вы видите на своем пороге человека в зеленой форме – не пугайтесь, – в России с 1 по 30 августа проходит сельскохозяйственная микроперепись. Это выборочное федеральное статистическое наблюдение, которое позволит составить общую картину состояния агропромышленного комплекса региона.

В Ленинградской области предстоит учесть 275 тысяч объектов – это крупные сельхозпроизводства и фермерские хозяйства, а также дачные и личные подсобные. Никакие данные о жителях, их месте нахождения в бланки не заносятся.

Перепись необходима в первую очередь для улучшения положения аграриев. Для ленинградских фермеров, например, доступно около 40 программ государственной поддержки, в том числе решение проблем полива, компенсация затрат на доставку продукции и субсидии на покупку техники.

Перепись проводят двумя способами: крупные и средние предприятия смогут подать отчет в электронном виде через сайт Росстата, представителей некоммерческих организаций и личных подсобных хозяйств опросят переписчики, которые будут заносить информацию в планшетные компьютеры. Итоги переписи подведут в конце следующего года. На территории нашего региона уже приступили к работе около 600-сот переписчиков.

Обладая точной информацией о состоянии и структуре сельского хозяйства страны, государство сможет разработать эффективные меры поддержки аграрного сектора. Напомним, последние подобные данные были собраны по стране в 2016 году.