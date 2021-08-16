Во Всеволожском районе отметили День физкультурника

В минувшую субботу, 14 августа, в городах и поселениях района прошли соревнования на самый разный вкус: спортсмены играли в футбол, флорбол, волейбол и бочче. Во Всеволожске Всероссийский день физкультурника отметили сразу на двух площадках.

Традиционно спортивная программа прошла на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума. В мероприятии приняли участие более 150 спортсменов разных возрастов, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Особенной популярностью среди активных всеволожцев пользовались соревнования по волейболу, спортивному ориентированию и скиппингу. Многие сдавали нормативы ГТО. Однако больше всего эмоций вызвала эстафета – участники с азартом проходили задания сами и активно подбадривали членов своей команды.

Второй точкой спортивного притяжения в городе стало общественное пространство «Парк Песчанка». Здесь День физкультурника отметили впервые. В рамках программы была разминка, которую провела заслуженный мастер спорта и депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова. Ну а прекрасная скейт-площадка парка позволила добавить празднику «перчинку» – профессионалы экстремального спорта показывали мастер-классы по скейтбордингу и демонстрировали захватывающие трюки на самокатах.

Все участники мероприятия получили на память яркие футболки, а победители соревнований – заслуженные медали и кубки.

Фото Светланы Усик