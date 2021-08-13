Сергей Кузьмин: «Не лоббирую ничьих интересов, кроме запросов простых жителей»

Токсово – удивительное место, чарующее естественной красотой своих лесов и озер и притягивающее к себе людей уже не одну тысячу лет. Казалось бы, здесь, на живописных Токсовских высотах, время должно идти неспешно, как в старинной сказке – «жили-были…», но это не так. Ремонтируются дороги, полным ходом идет газификация населенных пунктов, строятся детские площадки, проектируются новые социальные объекты, благоустраиваются территории – словом, жизнь бьет ключом. О насущных проблемах, о планах на будущее и многом другом – в интервью главы администрации Токсовского городского поселения Сергея Кузьмина «Всеволожским вестям».

Сделано немало, ещё больше впереди

– Сергей Николаевич, вы уже полтора года возглавляете администрацию поселения. Не могу не спросить – вы не опасались вступать в должность, учитывая, что многие ваши предшественники на этом посту следовали печальной традиции завершать свою карьеру условным или реальным уголовным наказанием?

– Нет! Я вне местной коррупционной системы, не принадлежу ни к каким кланам, не лоббирую ничьих интересов, кроме интересов простых жителей Токсовского поселения. Возможно, это прозвучит высокопарно, но я люблю ленинградскую землю, я здесь родился, учился, женился и живу всю свою жизнь. И горжусь тем, что ни дня не работал в организациях, которые не относились бы к Ленинградской области. У меня за плечами имеется определенный опыт административной деятельности, в том числе и в аппарате правительства Ленобласти. Эта должность для меня интересна, прежде всего, тем, что дает возможность отойти от кабинетной работы, понять, как реально устроена жизнь, и сделать эту жизнь комфортнее и лучше.

А вот супруга – да, поначалу, чисто по-женски, боялась немного. Они и сейчас недовольна моим назначением, потому что работа отнимает все время и силы. Каждый день я уезжаю в 7 утра, а возвращаюсь… когда возвращаюсь. Выходные, праздники – понятие весьма условное. А ведь у нас четверо детей. Но пока по-другому не получается.

– Что удалось сделать за время работы в Токсовском поселении?

– Начну с того, что мы является участниками практически всех доступных нам федеральных, региональных и районных программ по развитию различных направлений деятельности. Так, например, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» было проведено благоустройство ряда дворовых территорий, в результате чего там появились пешеходные зоны и уличное освещение, было установлено игровое и спортивное оборудование. К слову, на реализацию только этого проекта мы получили субсидию из областного бюджета в размере 10 миллионов рублей.

По этой же программе в нынешнем году область выделила нам денежные средства в размере 25 миллионов рублей на благоустройство территории парка «500-летие Токсово», а ещё к ним будет добавлено 10 миллионов рублей из местного бюджета. Завершить работы планируем уже в сентябре.

Проведена работа по благоустройству территории рынка на Привокзальной площади. Теперь это не стихийно разбросанные торговые павильоны, а цивилизованное пространство с единообразием архитектурных форм. А главное, были вывезены и утилизированы тонны мусора, накопившиеся там в течение многих лет. Идет работа по расселению трех аварийных многоквартирных домов – в рамках соответствующей региональной программы нами заключено соглашение с областным комитетом по строительству на выделение субсидии для приобретения 15 квартир общей стоимостью более 33 миллионов рублей. Непрерывно ведётся работа по выделению земельных участков для многодетных семей. В прошлом году было выделено 5 участков, и еще 5 – уже в нынешнем. К слову, до 2020 года участки многодетным семьям вообще не выделялись.

В прошлом году администрация выполнила муниципальный контракт по газификации поселков Токсово и Новое Токсово, стоимость которого составила почти 212 миллионов рублей. Протяженность газопровода – 44 километра, пуск газа для потребителей запланирован на август-сентябрь.

Разработано технико-экономическое обоснование для заключения концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию блочно-модульной котельной для теплоснабжения деревни Рапполово. Документы находятся на согласовании в профильных комитетах правительства Ленинградской области.

Отремонтирован пешеходный мост на озере Вероярви, до конца сентября 2021 года запланирован ремонт второго пешеходного моста, после этого проблема перехода через озеро будет решена.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас полностью отремонтированы два участка основных региональных трасс, которые проходят через поселение, – это более 4 километров Токсовского шоссе и улица Лесовода Морозова. Был заменен абсолютно весь старый асфальт и уложено качественное современное дорожное покрытие. На выделенные областью субсидии мы активно ремонтируем поселенческие дороги – где-то кладем асфальт, где-то подсыпаем щебень, грейдируем, расчищаем, словом – работаем.

Перечислять можно долго. Сделано немало, еще больше работы впереди. Вообще, за эти полтора года я отчетливо понял, что административная деятельность – это не громкие отчеты о проделанной работе, а ежедневный, кропотливый труд по решению насущных проблем поселения, от которого в конечном итоге и зависит, насколько комфортной будет жизнь наших людей.

Но вот такая получается «чересполосица»

– У Токсово есть неофициальный титул спортивной столицы Ленинградской области. Поддерживается ли сегодня этот статус?

– Несмотря на то что на территории поселения расположено большое количество спортивных баз и тренировочных комплексов, ни один из этих объектов не находится в нашей муниципальной собственности. Мы там – гости. И если нужно провести какое-то спортивное мероприятие, то приходится договариваться, просить и платить деньги за аренду. Так что поддерживать этот статус не в нашей компетенции.

Вообще, существование чужой собственности на территории поселения – и я здесь говорю не только и не столько о спортивных базах, но и притязаниях на землю различных хозяйствующих субъектов, – в определенной степени тормозит его социально-экономическое развитие. Получается эдакая «чересполосица», где очень трудно найти свободное пятно для строительства муниципальных объектов. Вопрос этот решается сложно и долго – иски, суды.

Если вернуться к спортивной жизни поселения, то могу сказать, что уже очень скоро у нас появится собственный физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы обратились с просьбой о его строительстве к губернатору Ленинградской области и получили полную, в том числе и финансовую, поддержку, за что Александру Юрьевичу огромное спасибо. За счет средств регионального бюджета уже завершены изыскательские работы, и в данное время начался этап проектирования ФОКа. Там будет большой многофункциональный зал для игровых видов спорта, борцовский и гимнастический залы, зал художественной аэробики, подсобные помещения. Мы планируем, что в течение ближайших трех-четырех лет сможем завершить строительство.

Здесь же хочу сказать и о новом Доме культуры, который так необходим поселению. В настоящее время идет работа по включению в государственные программы Ленобласти строительства здания ДК. В настоящее время уже подготовлены и согласованы в профильных комитетах все необходимые документы. Проектирование начнется в следующем году.

Особо хочу отметить, что и по ФОКу, и по ДК мы будем настаивать на изменении стандартного проекта в связи с тем, что число фактически проживающих в Токсовском поселении жителей в несколько раз больше официально зарегистрированных. Судите сами – официально численность населения у нас около 8 тысяч человек, однако даже в неактивные периоды здесь постоянно живут 20–25 тысяч. Ну а летом эта цифра достигает 60 тысяч человек – и это не считая приезжающих на озера отдыхающих. Так что совершенно необходимо увеличить нормативы по фактическому проживанию, иначе новые социальные объекты просто не смогут вместить наших жителей.

Что же делать, если место притягательно?

– Токсовские высоты с давних времен считаются рекреационной зоной и являются излюбленным местом отдыха петербуржцев. Как вам удается справляться с таким наплывом отдыхающих?

– Это довольно сложно, так как общая культура наших городских гостей оставляет желать лучшего. Главная проблема – горы мусора, которые нам щедро «дарят» любители отдыха на природе. Только на прошлой неделе мы, в очередной раз обнаружив мусорные завалы, вывезли 150 кубов. Причем замечено – на небольших озерах, которые облюбовали местные жители, мусора значительно меньше, что, безусловно, очень радует.

Выход из сложившейся ситуации я вижу в организации цивилизованных мест отдыха – должны быть благоустроенные пляжи со всей соответствующей инфраструктурой. Это и стоянки для автотранспорта, и санитарные зоны, мангальные площадки и кафе, и, конечно же, урны и мусорные контейнеры. Вот пример – на Кавголовском озере, рядом с бывшей спасательной станцией, есть неофициальный, но очень популярный, и в жаркое время многолюдный пляж. Тысячи людей приезжают туда отдохнуть и искупаться, оставляя после себя огромное количество мусора. Земля принадлежит Гослесфонду, который мусор не вывозит, а мы не имеем полномочий вести на этой земле хозяйственную деятельность. Однако решение проблемы найдено – по поручению губернатора Ленобласти в настоящее время идут работы по подготовке к безвозмездной передаче нам этого земельного участка в бессрочное пользование с последующей реконструкцией заброшенной спасательной станции. В августе этого года будет заключен контракт на проектирование спасательной станции, в 2022 году планируется проведение реконструкции. Мы полагаем, что на ее базе возможно создание общественно-культурного пространства для разнообразия досуга наших жителей. Ну а сам пляж мы планируем благоустроить и придать ему тот самый цивилизованный облик.

Что же касается пресловутого мусора, то мы сами вывозим его постоянно, привлекаем к этому делу спонсоров и неравнодушных жителей, у которых есть техника, возможность и желание сделать доброе дело для родного поселения.

Конструктивная критика полезна для чиновников

– Кстати, о жителях. С какими проблемами люди чаще всего обращаются в администрацию? И вообще, насколько вы открыты для общения?

– Большинство обращений носят частный характер – это юридические и правовые проблемы, связанные с оформлением собственности, а также бытовые вопросы, которые решаются оперативно и в рабочем порядке.

Что касается открытости, то я всегда готов к конструктивному диалогу с жителями поселения. Помимо официальных приемных дней, я еженедельно объезжаю все населенные пункты, осматриваю социальные объекты, люди меня знают, подходят, общаются, высказывают свои соображения. Полагаю, что нам удалось выработать алгоритм взаимодействия с населением, при котором люди услышаны, а власти готовы к решению проблем. Так, например, вот уже четыре недели подряд мы проводим регулярные встречи с инициативной группой, озабоченной ходом благоустройства в парке «500-летие Токсово». Обсуждаем все, вплоть до сорта травы, которой будут засеяны газоны.

В настоящее время все мы находимся в так называемой «красной зоне», где действуют строгие ковидные ограничения, поэтому прием жителей временно прекращен. Но мы все равно на связи через социальные сети, которые в настоящее время являются действенным средством коммуникации между жителями и властью.

– Вас часто критикуют?

– Руководителей всегда критикуют, потому что нашу реальность формируют ожидания изменений к лучшему и недовольство от того, что эти самые изменения происходят не слишком быстро. Это в природе человека.

К тому же в людях еще живы воспоминания о временах, когда, скажем, председатель сельсовета мог единолично решить весь комплекс проблем на своей территории. Современная же ситуация иная – полномочия давно разделены между органами муниципальной, региональной и федеральной власти, различными ведомствами и учреждениями. А жители по-прежнему идут в местную администрацию со всеми своими проблемами, часть из которых решить на нашем уровне просто невозможно. Самое сложное – объяснить человеку, что решение его вопроса находится вне наших полномочий. Вот за это нас тоже критикуют.

Вообще, к конструктивной критике я отношусь нормально и считаю ее полезной для чиновников в частности и административной работы в целом.

– Что можете сказать о ваших коллегах – сотрудниках администрации?

– Всего в администрации Токсовского поселения работает 21 человек – это крепкий рабочий коллектив единомышленников, настоящих профессионалов и преданных своему делу людей. Есть опытные специалисты, есть молодые, но очень старательные и исполнительные сотрудники – вместе мы настоящая команда.

– Сергей Николаевич, ваше интервью выйдет в юбилейные для всех нас дни – Всеволожский район отмечает свое 85-летие. Что бы вы хотели пожелать его жителям?

– Всеволожский район всегда оказывает нам поддержку в решении вопросов местного значения, поэтому, пользуясь случаем, я хочу выразить огромную благодарность главе администрации Андрею Александровичу Низовскому за действенную помощь и пожелать ему дальнейшей плодотворной работы на благо жителей района. Всем нам желаю благополучия, процветания и, конечно, здоровья. Также хочу пожелать жителям Всеволожского района оптимистического настроя на будущее – с хорошими мыслями получается многое!

Беседовала Светлана Завадская

Фото из архива Токсовского городского поселения