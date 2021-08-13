Проблемные объекты «Петростроя» в Ленобласти достроит компания «Самолет»

Соглашение с компанией «Самолет» о завершении трех проблемных жилых комплексах будет подписано в августе. Инвестор станет донором «Петростроя».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, работы будут вестись под контролем региональной Дирекции комплексного развития территорий. В ближайшее время планируется подписать соглашение между администрацией области, Дирекцией КРТ, компанией «Самолет» и застройщиком «Петрострой», после чего приступят к разработке графиков финансирования и строительства.

В региональном правительстве подчеркивают, что основная цель – завершить строительство домов и передать дольщикам долгожданные квартиры. Всего в компании «Петрострой» 4,5 тысячи участников долевого строительства.