Ленинградская панорама: новости региона

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Ленобласть прирастает детскими учреждениями

1 сентября в регионе распахнут двери три новых детских сада – в Буграх, Мурине и Усть-Луге, а также две школы – в Большой Пустомерже и Новогорелове. Кроме этого, в первом месяце осени откроются детские технопарки «Кванториум» в Выборге и Кингисеппе.

В новом учебном году в регионе сядут за парты 180,6 тыс. ребят, это на 6,1 тыс. больше, чем в 2020-м. Из них почти 22 тыс. – первоклассники, которых будет больше на 1950. Поэтому важно, что в школы придут 300 молодых педагогов.

Предпринимательская активность растет

Число самозанятых граждан и занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 47-м регионе растет. С начала года их ряды пополнились на 15 тыс. человек, и теперь в Ленобласти более 237 тыс. таких предпринимателей, из них самозанятых – почти 32,3 тыс. человек. В этой сфере лидируют Всеволожский, Ломоносовский и Сланцевский районы.

За первое полугодие в бюджет региона от налога на профессиональный доход поступило 77,2 млн рублей – на 63 % больше, чем в прошлом году.

Регион представит 10 объектов зодчества

Ленобласть примет участие в XXIX Международном архитектурном фестивале «Зодчество», который пройдет в Москве с 3 по 5 ноября.

По словам главного архитектора 47-го региона Сергея Лутченко, регион представит 10 проектов. В их числе – туристическая деревня Мандроги в Подпорожском районе, всесезонные курорты «Игора», «Игора Драйв» в Приозерском районе, «Охта-парк» во Всеволожском районе, экопарк «Вереск» в Выборгском районе и сеть отелей «Точка на карте».