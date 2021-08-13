В Щеглово отметили Всемирный день коренных народов

Совет по межнациональному сотрудничеству совместно с МПК «Ноосфера» в Щеглово отметили «День коренных народов». Прекрасную программу о традициях и обычаях ингерманландских народов представили наши рапполовские гости из Токсовского городского поселения.

На мероприятии рассказали о фольклоре, праздниках и ремеслах коренного народа, который на протяжении нескольких веков жил на территории Ленинградской области.

– Нынешняя встреча – исторический экскурс в жизнь ингерманладских финнов, – рассказал специалист клуба «Ноосфера» Руслан Мархулия. – Население 47-го региона должно знать о коренных народах, которые давно живут в Ленинградской области. Россия – многонациональная страна. Нельзя забывать, что у нас проживают колоритные народы, об особенностях и традициях которых мало кто знает. Это якуты, башкиры, водь, вепсы и другие национальности. У нас в планах много мероприятий, которые будут направлены на укрепление межнационального и международного сотрудничества.

По словам специалиста, осенью планируется провести фестиваль национальных кухонь народов России, Закавказья и Средней Азии. Конечно, если позволит эпидемиологическая ситуация. Также недавно в Приютино прошли «Пушкинские дни», на которых представители разных народов декламировали стихи гениального поэта.

Как отметил руководитель РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству Ленинградской области» Юрий Паламарчук, молодежь с неподдельным интересом слушает рассказы о коренных народах, населяющих наш регион.

– Подобные мероприятия позволяют закрыть вакуум недоверия, – подчёркивает Юрий Паламарчук. – Сегодня много негативной и недостоверной информации. Поэтому важно узнавать о народе из первоисточников, то есть от самих представителей этих национальностей.

Ирэн Овсепян

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