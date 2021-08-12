От Янино до Суоранды проложат магистраль

На участке дороги между Янино и Суорандой переключат движение на временную полосу. Здесь будут переустраивать инженерные сети. Об этом сообщили представители «Ленавтодора» на брифинге для журналистов в строительном городке компании.

Еще осенью прошлого года «Ленавтодор» заключил контракт на реконструкцию самого загруженного участка Колтушского шоссе. Расширение дороги до четырех полос вместо существующих двух уберет «бутылочное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга, значительно ускорив проезд транспорта. Сейчас интенсивность движения здесь составляет 30 тысяч автомобилей в сутки.

Протяженность участка реконструкции — чуть больше двух километров. Срок сдачи – лето 2024 года. Стройка началась с выноса инженерных сетей, которых около будущей дороги насчитывается с десяток. Помимо привычных — водопровода, электричества и канализации — здесь предстоит переустроить ветку газопровода. Учитывая то, что большая часть сетей идет вблизи дороги либо под ней, то дорожникам предстоит несколько раз переключать движение транспорта, чтобы открывать фронты работ. Первое такое переключение намечено на конец этой недели: поток транспорта в сторону Санкт-Петербурга частично поедет по новой дороге, что освободит одну полосу старого шоссе для проведения работ. Через два месяца намечено очередное переключение, только на этот раз для полосы в сторону Колтушей.

Параллельно со стройкой идет изъятие частных земельных участков, попадающих в створ реконструкции. В общей сложности изъятию путем выкупа подлежат целиком 11 земельных участков, частично — 57 земельных участков и 7 объектов капитального строительства (постройки и жилые дома). Как отмечают в правительстве области, безусловно, процесс обычно сопряжен с некоторыми неудобствами. Но дорожники постараются сократить сроки строительства.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик