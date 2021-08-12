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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Образ Всеволожского района в литературе

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В августе 2021 года в издательстве «Виктория плюс» вышло научно-методическое пособие «Образ Всеволожского района в литературе». Составителями стали ученый, методист по литературе, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологического и социально-гуманитарного образования Светлана Владимировна Букреева, заведующая библиотекой Ново-Девяткинской школы Лора Михайловна Павлоградская и Алексей Иванович Дунев, учитель, писатель, кандидат филологических наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена.

Такой авторский коллектив смог осветить заявленную в названии пособия проблему с разных сторон: культурной, краеведческой, литературоведческой и методической. Наш корреспондент встретился с давним другом и автором «В.в.», поэтом Алексеем Дуневым.

– Почему так важно изучать историю и культуру Всеволожского района?

– История Всеволожского района – важная страница в летописи культуры Ленинградской области и всей страны. События и процессы, проходившие в районе, неотделимы от всей российской истории и культуры и, конечно, теснейшим образом связаны с Санкт-Петербургом, Петроградом, Ленинградом. И сегодня образ Всеволожского района является объектом исследования для краеведов, предметом художественного осмысления в литературе и других видах искусства.

Всеволожский – один из самых больших районов Ленинградской области и самый густонаселённый, с быстро увеличивающейся численностью проживающих. Ещё одна особенность – это близость к Санкт-Петербургу. Сейчас населённые пункты района и Северной столицы уже слились и иногда отделены друг от друга лишь автомобильной трассой. Кудрово и Мурино, в конце прошлого века бывшие небольшими посёлками, благодаря массовой застройке в начале нового века превратились в города-спутники.

Уникальная северная природа всеволожской земли, суровая и прекрасная одновременно, была воспета многими русскими поэтами и писателями. В книгу вошли фрагменты из произведений И.С. Тургенева, Д.С. Лихачева, В.И. Кудрявцева, стихи К.Н. Батюшкова, Н.И. Гнедича, Н.М. Рубцова, Н.С. Тихонова, В.И. Шемшученко. Тексты русских классиков XIX и XX веков соседствуют с текстами современных авторов. Это символично, потому что история и современность создают представление о целостности и непрерывности литературного процесса.

История Всеволожского района, его связь с русской культурой и литературой – интереснейшая тема для изучения, исследования и создания творческих проектов в процессе получения образования школьниками, проживающими на этой территории.

– Как пришла идея создать пособие?

– Пособие явилось результатом разработки инновационного образовательного проекта «Формирование читательской компетентности современного школьника в условиях ФГОС средствами литературного краеведения», который проводился на базе Ново-Девяткинской школы № 1 Всеволожского района Ленинградской области. Идея не могла бы реализоваться без поддержки и активного участия директора школы Галины Федоровны Мартыновской.

– В чем уникальность пособия? Как оно построено?

– Учебно-методическое пособие «Образ Всеволожского района в литературе» представляет собой систему учебных материалов и направлено на формирование у обучающихся осмысленного отношения к родному краю. Принцип хрестоматии лёг в основу построения пособия, в котором собраны материалы для литературно-краеведческой работы со школьниками Всеволожского района. Включённые тексты, вопросы и задания полезны не только в просветительских и методических, но и в воспитательных целях. Представление о городах, посёлках, усадьбах и водоёмах Всеволожского района, которое отражается в текстах разных форм и жанров, поможет школьникам лучше понять и оценить историю всей Русской земли.

Каждый раздел хрестоматии посвящён какому-либо уголку всеволожской земли. В конце каждого раздела есть вопросы и задания для совершенствования навыка работы с разными типами информации. Изучение научно-популярных краеведческих текстов позволит учителю отработать умения и компетенции, связанные с извлечением информации из прочитанного. Выполняя задания по объяснению заголовка, составлению краткого или развёрнутого плана текста, объяснения отдельных высказываний, ученики приобретают важнейшие метапредметные навыки: понимание различных уровней текстовой информации, возможностей её свёртывания и развёртывания. Работа над художественными текстами связана с пониманием и интерпретацией образов.

– Кому адресована книга?

– Пособие адресовано учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования, библиотекарям, родителям. Педагог может сориентировать юных читателей на восприятие научно-популярного текста информативной направленности, требующего систематизации и закрепления материала, и художественного описания, предполагающего восприятие образа. Научить улавливать различие в способах и формах представления информации – задача учителя.

Представленные в пособии тексты не предполагают их самостоятельного чтения обучающимися. Здесь необходима направляющая роль педагога. Материалы пособия могут стать отправной точкой для организации исследовательской и поисковой деятельности школьников в работе над литературным краеведением. После каждого раздела предложены задания и темы для творческих проектных работ, которые могут быть выполнены учениками индивидуально или в группах.

Первая группа вопросов и заданий ориентирована на формирование функциональной читательской грамотности школьника. Тексты разных стилей, жанров и разной природы намеренно собраны под одной обложкой. Наряду с научно-популярными информативными фрагментами присутствуют художественные описания, а также поэтические произведения. Кроме того, как текст может быть использована литературная карта Всеволожского района с пояснением к ней. Работа с «Интерактивной литературной картой Всеволожского района», составленной Л.М. Павлоградской, поможет лучше понять и интерпретировать прочитанные тексты. Опыт использования карты библиотекарями и учителями в урочной и внеурочной деятельности представлен в последней части пособия.

– Что поможет воспринимать тексты о родной земле?

– Воспринимать тексты и лучше усваивать информацию и образы помогут фотографии известного фотокорреспондента из Всеволожска Антона Сергеевича Ляпина. Для формирования представления об исторических видах района в пособие включены репродукции картин русских художников. Виды Всеволожского района XIX века могут стать материалом исследовательской сопоставительной работы.

Другой аспект работы с текстом связан с сопоставлением текста, написанного в прошлом, с наблюдаемой картиной. В хронологической работе над текстом помогут иллюстрации, дающие представление о прошлом Всеволожского района, и фотографии, отражающие настоящее (или недалёкое) прошлое. Как тексты особой природы мы рассматриваем список источников и краткие сведения об авторах, которые даны в конце книги. Благодаря этим разделам педагог всегда может установить период создания текста, предлагаемый для работы, а ученики – расширить свои знания об источниках информации. Информация о книгах и авторах, чьи судьбы связаны со всеволожской землёй, поможет в организации литературно-краеведческой работы.

– Зачем школьнику знакомиться с текстами, посвящёнными району?

– Знания о литературном процессе родной земли, о связи с ним писателей, о книгах, созданных в том пространстве, в котором сейчас живет человек, – всё это приближает школьника к пониманию литературного процесса, а также позволяет формировать у школьников исследовательские навыки.

Местный литературный материал, значимый для определенного населённого пункта или района, может стать основой для регионального компонента образовательной программы основного или дополнительного образования.

Беседу вёл Владимир Камышев

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