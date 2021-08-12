Всеволожские переписчики вышли «в поля»

К сбору данных в рамках «Сельскохозяйственной микропереписи – 2021» во Всеволожском районе приступили 41 переписчик и 7 инструкторов.

Как рассказала заместитель руководителя управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Людмила Дмитриева, подсчет сельскохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, а также садоводческих, дачных и огороднических объединений, проводится раз в пять лет. Все данные, полученные в рамках микропереписи, носят конфиденциальный характер и будут обрабатываться в обезличенном виде исключительно в целях получения официальной статистической информации.

– Дачников опрашивать не планируется, – отметила Л. Дмитриева. – В Ленинградской области микроперепись охватит 275 тысяч объектов. Переписчиков легко будет узнать по экипировке – сигнальному жилету и бейсболке зеленого цвета с логотипом. Кроме того, при себе они будут иметь удостоверения, действительные при предъявлении паспорта. Они будут задавать вопросы в соответствии с программой микропереписи и заносить информацию со слов граждан в планшетные компьютеры или на бланки форм переписных листов.

– В последние годы в сельском хозяйстве региона сохраняется положительная динамика – индекс сельхозпроизводства в 2019 году по сравнению с предыдущим годом составил 101 %, в 2020 году – 100,1 %, в первом полугодии 2021 года – 100,8 %.

В структуре сельскохозяйственного производства области около трех четвертей занимает животноводство. Сельхозпроизводители региона занимаются выращиванием птицы, КРС, свиней, овец и коз, производством сырого молока и яиц.

Ленинградская область – лидер в России по объему производства яиц: 3,2 млрд штук за 2020 год – это свыше 7 % от общего объема производства в Российской Федерации и 72 % от производства в Северо-Западном федеральном округе.

Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях Ленинградской области (в 2020 году – 9045 кг) остается самым высоким среди субъектов России и превышает средний показатель по стране на 34 %. По объемам производства молока в сельскохозяйственных организациях область в 2020 году находилась на 9 месте в России.

В растениеводстве традиционной культурой для региона является зерно, производством которого занимаются главным образом сельхозпредприятия (доля в валовом сборе в 2020 году – более 90 %). Хозяйствами населения и фермерами области выращивается до 80 % урожая картофеля и 65% урожая овощей. В общем рейтинге субъектов РФ по производству картофеля Ленинградская область в 2020 году занимала 38 место, по производству овощей – 17 место.

Ирэн Овсепян

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