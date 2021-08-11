Позитивные перемены на Кавголовских трамплинах

В этом году назначили нового директора Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта (ШВСМ по ЗВС). Им стал Илья Геннадиевич Лебедев – в прошлом профессиональный спортсмен, выступавший за сборную страны по лыжному двоеборью.



Ещё в те далекие годы тренировочная база «Кавголовский трамплин» стала ему вторым домом. Именно благодаря тренировкам на этой базе он добился своих спортивных достижений.

С того момента, как его назначили директором, у ШВСМ по ЗВС начался новый виток развития. В текущем летнем сезоне новое руководство дало возможность провести на Кавголовских трамплинах ряд мероприятий для ветеранов спорта. Спустя четыре года возобновились состязания, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне; в начале июня прошли соревнования «Начало», посвящённые новой эпохе развития ШВСМ по ЗВС; а 31 июля проведена контрольная тренировка.

Все эти мероприятия прошли на высоком организационном уровне. В них приняло участие много ветеранов спорта как из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и из Москвы, Карелии и даже из Эстонии. Во всех стартах ярко проявили себя группы: «Девушки» и «Спортсмены до 29 лет». Профессиональный судейский состав отлично справился с поставленными задачами.

Отдельно стоит отметить спортсменов из Всеволожского района, чьи выступления были признаны одними из лучших, что позволило им занять призовые места на всех стартах летнего сезона.

Алексей Голицын