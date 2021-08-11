На дорогах Ленобласти ищут «призрачного» гонщика – метателя камней

С заявлением в полицию Всеволожского района обратились дорожники Ленобласти из-за неудачного нападения на «треногу», которая фиксирует превышение скорости: мотоциклист на скорости пытался снести ее броском камня, однако вместо этого попал в машину, где находился оператор установки.

Как сообщают дорожники, акт вандализма был совершен на прошлой неделе в Токсово. Неизвестный мотоциклист пытался булыжником сбить камеру, установленную на крыше спецамашине. Избежать повреждения дорогой техники помог случай: ездок банально промахнулся, оставив на память о себе внушительную вмятину на крыше автомобиля. Записи инцидента с видеорегистраторов переданы в правоохранительные органы.

Отметим, что это не первый случай нападения на передвижную камеру фиксации. В прошлом месяце, опять же в Токсово, трое мужчин и женщина напали на оператора «треноги». Последнему удалось забаррикадироваться в машине, однако в процессе потасовки сотрудник получил сотрясение мозга. Полиция тогда возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», был задержан 36-летний Марсель из Светогорска.

Дорожники напоминают, что передвижные камеры фиксации нарушений скоростного режима ставятся для обеспечения безопасности водителей и пешеходов в местах, где наиболее часто любят ездить лихачи. «Треноги» — государственное имущество и их порча преследуется по закону.