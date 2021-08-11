Ленинградская панорама: наставники о команде

Все ленинградские ватерполистки — заслуженные мастера спорта, бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, многократные чемпионки России, победительницы Евролиги, Мировой лиги, обладатели Суперкубка Европы, кубка «ЛЕН Трофи». В 2016 году спортсменки, завоевавшие бронзу на Олимпиаде, были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. О перспективах команды на Олимпийских играх в этом году высказались сами наставники.

Александр Нарица, главный тренер клуба:

— Наши основные соперницы на Олимпиаде в Токио — американки, которые уже очень долго находятся на пьедестале по водному поло. Многие называют этих спортсменок машинами, роботами. Мне как-то довелось наблюдать за их тренировками: они занимаются по очень жесткой, просто сумасшедшей программе.

Сборная США берет физической формой и плавательной подготовкой, зато наши девушки — интеллектом, сообразительностью, даже хитростью. Российские ватерполистки отлично играют в карты, шашки, шахматы, домино — игры, развивающие тактическое мышление. Очень помогает игра в поддавки. Конкурентки из-за океана слишком прямолинейны, и в этом их слабое место. Я уже поспорил с коллегой на ящик шампанского, что на этот раз золото американкам не достанется.

Елена Смурова, тренер:

— Девочки очень долго ждали эту Олимпиаду. Они были на 100 процентов готовы к ней в 2020 году, но из-за пандемии игры перенеслись на это лето. Киришские ватерполистки нашли в себе силы, отлично доработали этот год и попали в сборную. Это говорит о силе их характера и целеустремленности.

Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — многократный чемпион России на протяжении последних 19 лет. Для российской сборной он стал базовым. В течение сезона национальная команда не раз встречалась на сборах, турнирах, матчах Мировой лиги и Кубка Европы, и ватерполистки смогли как следует сыграться.

Все ленинградские спортсменки очень сильные. Например, Анна Карнаух, стоя на воротах, вытаскивает даже невозможные мячи. Недаром говорят, что вратарь — это полкоманды. Когда ты знаешь, что тебя так надежно прикрывают, можно позволить себе совершать различные маневры.

Евгения Соболева — самая титулованная в клубном чемпионате, 19-кратная чемпионка страны. Она капитан клуба, одна из самых опытных участниц сборной. Это один из тех игроков, которые цементируют команду, к которым прислушиваются.

Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова — два подвижных нападающих. Одна играет по удобному краю, другая — по неудобному. Им легко взаимодействовать, в клубе у них очень хорошая связка, которую девушки развивают и в сборной. Готовясь к Олимпиаде, спортсменки нашли в Петербурге тренера по общей физической подготовке и усилили нагрузки от клубных тренировок занятиями по модному ныне кроссфиту.

Анастасия Симанович — молодая, но уже опытная ватерполистка. С детства было видно, что она целеустремленная и верит в себя. Я бы сказала, что она жадная до побед, всегда хочет забить гол, поэтому иногда заигрывается. Но если подходит к делу с холодной головой, то это один из сильнейших центральных нападающих.

Надежда Глызина, словно птица Феникс, дважды уходила и дважды возвращалась, попадала в сборную, ездила на Олимпиаду. Третье место в Рио мы завоевали во многом благодаря ее работе. Чувствуется, что человек знает, за что борется, ведь дома ее ждет любимая дочка, которая очень гордится мамой.

К сожалению, нынешние Игры отличаются от предыдущих. Зрителей не пускают на соревнования, введены строгие ограничения. Но я думаю, что эти обстоятельства только придадут спортсменам сил и воли к победе. За себя могу сказать: если кто-то в меня не верит, я сделаю назло. Надеюсь, что у всех российских олимпийцев будет такая хорошая, здоровая злость, чтобы доказать: несмотря ни на что, мы умеем выигрывать!