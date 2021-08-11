Ленинградская панорама: инженеров готовят со школьной скамьи

В регионе развивается сеть детских технопарков. Проект «Инженерные каникулы» кингисеппского «Кванториума» стал ярким прологом к открытию очередной высокотехнологичной площадки для ребят. Официально она распахнет двери 22 августа.

Кузница «синих воротничков»

О том, что в регионе появится еще один «Кванториум», стало известно год назад. В августе 2020-го Александр Дрозденко подписал соглашение о его создании с компанией «ЕвроХим» и благотворительным фондом Андрея Мельниченко.

Кингисепп становится центром развития химической промышленности 47-го региона. В городе быстрыми темпами развивается производство, которое требует не только рабочих рук, но и инженеров, технологов и прочих «синих воротничков».

И, конечно, правительство Ленобласти заинтересовано, чтобы такие кадры приходили не со стороны. «Мы создадим в Кингисеппе базу для обучения, чтобы дети со школьного возраста были заинтересованы остаться работать здесь, на лучших в Европе производствах», — подчеркнул тогда губернатор.

Спустя год планы стали реальностью. Два этажа Кингисеппского колледжа технологии и сервиса отданы под детский технопарк. На 1200 «квадратах» разместились учебные кабинеты и лаборатории. Оснащение на зависть: 3D-принтер и сканер, зондовый микроскоп, климатическая камера, станки с числовым программным управлением… Не каждому специалисту повезло работать на таком высокотехнологичном оборудовании. А юные кингисеппцы — будут. Причем бесплатно.

Обучение в учреждении дополнительного образования, являющемся структурным подразделением колледжа, будет идти по шести направлениям — квантумам: био, нано, промробо, IT, космо и хай-тек. Плюс математика, технический английский, шахматы, химическая и физическая лаборатории.

Умные каникулы

«Пока в помещениях технопарка заканчивают строительные и отделочные работы, мы решили запустить пилотный проект «Инженерные каникулы», — говорит руководитель кингисеппского «Кванториума» Елена Патракова. — Некоторым семьям это помогло снять проблему летней занятости детей, ребята познакомились с квантумами и осенью уже целенаправленно придут к нам. А наставники обкатали образовательные программы».

Для пилота выбрали три квантума: IT, космо и промробо. В июне записались 90 человек, в июле число желающих выросло до 104. Половина из восьми групп — воспитанники школьных летних лагерей.

Пожалуй, никогда прежде в школе № 6, которая приняла «Инженерные каникулы», не кипела столь бурно техническая мысль. Школьники увлеченно собирают и программируют роботов, изучают основы астрономии и космонавтики, разрабатывают и запускают сайты.

Заглядываю в класс, где 11 – 12-летние кингисеппцы осваивают программу промробоквантума. Это уже шестое занятие, и школьники умело собирают из деталей lego машинки, задают траектории движения на автодроме, роль которого играет стол.

«Две недели назад ребята впервые попробовали себя в робототехнике. Не умели абсолютно ничего! — рассказывает наставник Юлия Логинова. — Базовую программу освоили все. Ребята рвутся двигаться дальше, проявляют инициативу».

Так, Яков Булак, Ярослав Беляев и Егор Филонов усложнили поставленную задачу и сделали машину, раздающую конфеты. А Тимофей Булатов сначала собрал модель штангиста, а затем придумал для него программу тренировок.

Космические возможности

«Для Кингисеппа открытие «Кванториума» — настоящий прорыв. Дети даже не в каждом большом городе имеют такие возможности», — уверен наставник космоквантума Алексей Ракчеев.

Алексей Анатольевич астрономией и педагогикой увлечен с детства. Окончил физмат педагогического вуза, но учителем не работал — стал инженером-программистом. Когда услышал, что «Кванториум» ищет педагогов-наставников, понял: это шанс воплотить мечту. Ему всегда нравилось доносить до детей сложные вещи простым языком. А космонавтика — это будущее. Может, из юных жителей Кингисеппа вырастут новые Циолковские и Королевы?

На классной доске изображена модель ракеты, написаны формулы. Мальчики и девочки на компьютерах изучают тему «Сила и движение». Галактика, гравитация, сила стремительного ускорения — не слишком ли сложно для пятиклассников?

«Я вижу, что им интересно. В школе астрономию изучают в одиннадцатом классе. А надо бы раньше — это формирует глобальное мировоззрение. Погружение в астрономию требует знаний физики, математики, химии, программирования. Конечно, информация адаптируется под возраст», — говорит наставник.

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Шаг к профессии

Знакомство с большой наукой начинается с маленьких шагов. Сегодня школьники присматриваются к инженерным специальностям, а завтра для кого-то они станут делом жизни.

«Мы работаем в двух направлениях, — объясняет Елена Патракова. — Первое — просвещение в области технических наук, что важно для ранней профориентации. Второе — создание системы работы с одаренными детьми. Физическая и химическая лаборатории станут площадками для практического развития школьных знаний. Планируем реализовывать со школами сетевую образовательную программу, отдельные уроки будут проходить в «Кванториуме».

В год программами детского технопарка предполагается охватывать не менее 800 ребят города и района, а к мероприятиям привлечь порядка 4 тысяч человек. Сейчас на обучение в «Кванториум» берут ребят с 10 лет, но в скором времени возрастной порог планируется снизить.

Базовая ступень длится с сентября по январь. Здесь главное — присмотреться, понять: твое это или нет. Дети решают небольшие практические задачи — кейсы. Так, на каникулах юные айтишники придумали автоматическую систему для полива комнатных цветов.

Если понравится и решишь заниматься по выбранному квантуму дальше — добро пожаловать на углубленный уровень. Ребята разрабатывают собственные проекты, а в конце года их защищают. Школьников учат применять полученную информацию на деле: ставить задачи, искать способы их реализации, показывать практическую значимость.

Следующая ступень — это инженерные проекты, индивидуальный образовательный маршрут. Серьезнейший уровень — старшеклассники работают над проектами по заявкам индустриальных партнеров технопарков. В Кингисеппе это может быть, например, заказ от «ЕвроХима». Похоже на фантастику? Отнюдь, таких примеров в практике ленинградских «Кванториумов» уже немало.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены «Кванториумом» Кингисеппа