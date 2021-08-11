В Буграх открылся детский сад на 80 мест

Неделя началась с радостной новости для бугровских родителей – 9 августа на улице Нижней открылся новый детский сад. Отметили долгожданное событие яркой интерактивной программой, в которой приняли участие будущие подопечные.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, новое учреждение стало очередным структурным подразделением детского сада № 35. Заведующей назначена Е.А. Первухина.

В торжественной части церемонии открытия приняли участие глава поселения Е.В. Моисеева и глава администрации МО «Бугровское СП» И.В. Купина. Гости высказали добрые пожелания и вручили подарки от совета депутатов и администрации. С приветственным словом обратилась и директор детского сада № 35 М.В. Безгодова.

Напомним, что объект построен по федеральной программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото пресс-службы администрации Бугровского поселения