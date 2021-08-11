Во Всеволожске отметили 80-летие подвига советских летчиков, совершивших первую бомбардировку Берлина

Музейный комплекс «Дом авиаторов» отметил одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны – 80-летие подвига советских летчиков, совершивших первую бомбардировку Берлина. Несмотря на непогоду, во Всеволожск приехали родственники пилотов-участников того налета на столицу Германии, чтобы почтить память и возложить цветы к мемориалу.

Во встрече приняли участие дети и внуки летчиков Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота: штурмана Григория Надхи, летчика Петра Трычкова, а также командира авиазвена Георгия Трошина. Дочери героев поделились собранными материалами об их отцах и воспоминаниями матерей, ведь им самим в 1941 году было всего 2 года. Интересный факт, что войны никто не ждал – известие о вторжении фашистов застало пилотов и их семьи в отпуске в Крыму.

В ночь с 7-го на 8 августа 1941-го года пятнадцать советских дальних бомбардировщиков совершили первый налет на Берлин. Это был ответ на воздушные атаки Москвы 22-го июля. Операция проводилась в условиях секретности над Балтийским морем. Для этого была сформирована сводная группа лётчиков из эскадрилий 1-го минно-торпедного авиационного полка 8-й авиабригады ВВС, которую возглавил полковник Евгений Преображенский. Бомбардировка столицы Третьего рейха стала полной неожиданностью для нацистов. О подвиге наших лётчиков в стране узнали не сразу, но это известие подняло моральный дух солдат Красной армии на фронте, оказав также мощное идеологическое воздействие.

Помимо истории бомбардировок Берлина в музейном комплексе «Дом Авиаторов» собрана уникальная информация о каждом, кто в воздухе защищал знаменитую Дорогу жизни в составе Ленинградского фронта. Экспозиция представляет собой макеты самолетов, скульптуры летчиков в полной лётной экипировке, интерактивные карты боевых действий и предметы военного быта авиаторов времен Великой Отечественной войны.

Проект «Сорок седьмой»