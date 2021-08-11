О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске отметили 80-летие подвига советских летчиков, совершивших первую бомбардировку Берлина

0 Комментариев

Музейный комплекс «Дом авиаторов» отметил одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны – 80-летие подвига советских летчиков, совершивших первую бомбардировку Берлина. Несмотря на непогоду, во Всеволожск приехали родственники пилотов-участников того налета на столицу Германии, чтобы почтить память и возложить цветы к мемориалу.

Во встрече приняли участие дети и внуки летчиков Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота: штурмана Григория Надхи, летчика Петра Трычкова, а также командира авиазвена Георгия Трошина. Дочери героев поделились собранными материалами об их отцах и воспоминаниями матерей, ведь им самим в 1941 году было всего 2 года. Интересный факт, что войны никто не ждал – известие о вторжении фашистов застало пилотов и их семьи в отпуске в Крыму.

В ночь с 7-го на 8 августа 1941-го года пятнадцать советских дальних бомбардировщиков совершили первый налет на Берлин. Это был ответ на воздушные атаки Москвы 22-го июля. Операция проводилась в условиях секретности над Балтийским морем. Для этого была сформирована сводная группа лётчиков из эскадрилий 1-го минно-торпедного авиационного полка 8-й авиабригады ВВС, которую возглавил полковник Евгений Преображенский. Бомбардировка столицы Третьего рейха стала полной неожиданностью для нацистов. О подвиге наших лётчиков в стране узнали не сразу, но это известие подняло моральный дух солдат Красной армии на фронте, оказав также мощное идеологическое воздействие.

Помимо истории бомбардировок Берлина в музейном комплексе «Дом Авиаторов» собрана уникальная информация о каждом, кто в воздухе защищал знаменитую Дорогу жизни в составе Ленинградского фронта. Экспозиция представляет собой макеты самолетов, скульптуры летчиков в полной лётной экипировке, интерактивные карты боевых действий и предметы военного быта авиаторов времен Великой Отечественной войны.

Проект «Сорок седьмой»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Их подвиг был незаметным
  2. Он последний солдат батальона
  3. Летчик из Одессы
  4. «Курский соловей» последнего военного призыва

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code