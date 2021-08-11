Александр Дрозденко представил «новичков» областного правительства

В правительстве Ленинградской области «кадровая перезагрузка». Губернатор Александр Дрозденко представил новых членов «команды 47».

– В администрации Ленинградской области произошло глобальное обновление руководящего состава, – подчеркнул Александр Дрозденко, представляя новых областных чиновников. – Обычно подобные рокировки происходят после выборов. Именно тогда правительство уходит в отставку, а потом возвращается в обновленном составе. Последние годы были сложные. Санкции, пандемия, кризисы. Все происходит достаточно быстро. В этом круговороте многие крутятся как белки в колесе. Пытаясь найти себя, люди меняют взгляды, работу, партии. Я же сторонник того, что не мы должны меняться под мир, а он под нами.

По словам губернатора, кадровые перестановки произошли в самых проблемных отраслях.

– Строительный блок с приставкой и.о. возглавит Евгений Барановский, – отметил Александр Юрьевич. – У нас хорошие тренды по количеству возводимого жилья. Зафиксированы высокие темпы роста. Сохранить эти показатели и одновременно вести переговоры с дольщиками будет нелегко. Большой объем работы у нового председателя комитета по управлению с отходами Анастасии Кузнецовой. Меня спрашивают: «Чья она?». Ответ прост: «Наша, она в команде 47!». Госжилнадзор возглавил Михаил Василенко, а комитет по цифровизации – амбициозный и самый молодой из представляемых новых членов кабмина Андрей Сытник.

Михаила Москвина, который возглавит представительство 47-го региона в столице, губернатор подробно представлять не стал.

– О заслугах Михаила Ивановича известно всем, – отметил глава региона. – Сейчас в правительстве осталось еще одно свободное место. Пока вакантна должность председателя комитета по градостроительству и архитектуре. Возможно, данный вопрос мы решим в сентябре. Что касается работы в правительстве, то главное, чтобы приходили неуставшие люди с новыми идеями и горящими глазами.

Новоназначенные члены правительства пообещали работать с полной самоотдачей.

Ирэн Овсепян