Ленинградская панорама: Приютино делает шаг к большим переменам

Ольга Морозова, заведующая Музеем-усадьбой «Приютино», — о притяжении одного из самых пушкинских мест региона и перспективах его развития.

— Для Ленинградской области, и особенно для Всеволожска, Приютино — место уникальное. По сути, это единственная музеефицированная усадьба начала XIX века во всем Всеволожском районе. В этот гостеприимный дом, принадлежавший семье Алексея Николаевича Оленина — директора Императорской публичной библиотеки и президента Академии художеств, часто приезжали Державин и Карамзин, Батюшков и Жуковский, Вяземский и Кипренский, братья Брюлловы и Крылов…

Среди основных героев музея выделяется Александр Сергеевич Пушкин. В 1828 году поэт, увлеченный младшей дочерью Олениных Анной, посвятил ей несколько стихотворений, которые принято объединять в «оленинский цикл». Часть экспозиции посвящена данному сюжету. В этом году мы впервые провели праздник «С днем рождения, Пушкин!» с игровыми программами в парке, мастер-классами, концертом и спектаклем «Граф Нулин» Театра на Литейном. Пушкинскую тему будем развивать.

С радостью отмечаю, что жители Ленобласти все больше стремятся в Приютино. Несмотря на то что территория, где находится музей, уже год в «красной зоне» (что подразумевает соблюдение усиленных мер безопасности), поток посетителей только растет. Стали больше приезжать семьи и небольшие группы людей среднего возраста, что довольно естественно, учитывая программу музея. К тому же можно совместить поход в музей и прогулку по парку.

За последний год мы серьезно продвинулись в разработке программ для детей и семейной аудитории — это и «Школа деревьев», и «На неведомых дорожках» по сказкам Пушкина, и специальная новогодняя. На мой взгляд, ленинградцы уже пристрастились к нашим воскресным концертам. Музыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь очень органичны, они погружают гостей в атмосферу усадебного дома.

Если мечтать о будущем музея-усадьбы, то здесь все просто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию парка отреставрированными. Думается, это стало бы прекрасным подарком для ленинградцев. Мы начинаем работать над научной концепцией будущих экспозиций. Надеемся, это первый шаг к большим переменам.