Ленинградская панорама: Кириши – столица водного поло

Почти половину женской сборной России по водному поло составили игроки киришского клуба «КИНЕФ­Сургутнефтегаз» — шесть из тринадцати участниц.

Все ленинградские ватерполистки — заслуженные мастера спорта, бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, многократные чемпионки России, победительницы Евролиги, Мировой лиги, обладатели Суперкубка Европы, кубка «ЛЕН Трофи». В 2016 году спортсменки, завоевавшие бронзу на Олимпиаде, были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Екатерина Прокофьева, подвижный нападающий, капитан сборной

Родилась 13 марта 1991 года в Волгодонске. В семь лет начала заниматься плаванием, через три года тренер Станислав Сергеев позвал ее в секцию водного поло волгодонского клуба «Юность». С 2007 года играет за «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Участвовала в трех Олимпиадах. По итогам голосования Total Play 2018 Award признана лучшей ватерполисткой 2018 года.

Перед отъездом в Токио девушка сказала: «Как всегда, мы будем бороться до конца! Жаль, что на этих Играх не будет триколора и мы не услышим гимн страны, но у каждого российского спортсмена все это есть внутри. Это у нас точно не смогут забрать ни при каких обстоятельствах».

Евгения Соболева, центральный защитник, капитан команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

Родилась 26 августа 1988 года в Киришах. Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». За команду выступает с 2003 года. Одна из самых титулованных ватерполисток страны.

«В бассейн я пришла во втором классе: хотела научиться плавать. Научилась, и мне стало неинтересно просто перемещаться от бортика до бортика. Тренеры перевели меня в водное поло — там зацепило», — вспоминает Евгения.

Анна Карнаух, вратарь

Родилась 31 августа 1993 года в Киришах. Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». В сборной России с 2011 года. Это ее третья Олимпиада. На чемпионате Европы — 2020 в Будапеште признана лучшим вратарем. Вернувшись из Рио с бронзой, спортсменка поделилась: «Если честно, пока еще не пришло осознание того, что мы сделали. Конечно, мы гордимся нашим результатом. Так, как встречают в любимом городе, нигде не встречают. В Киришах мы ощутили всю поддержку родных и близких».

Анастасия Симанович, центральный нападающий

Родилась 23 января 1995 года в Киришах. Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаза».

Начала ходить в секцию плавания в пятилетнем возрасте, в четвертом классе перешла в водное поло. В сборную России привлекается с 2015 года.

«Это был просто выплеск эмоций, была нереальная злость. Мы так хотели этой победы, потому что в нас никто не верил, но мы это сделали, — вспоминает Анастасия выступление на Олимпиаде 2016 года. — Для нас это бесценный опыт».

Евгения Иванова, подвижный нападающий

Родилась 26 июля 1987 года в Нижнем Новгороде. Водным поло начала заниматься по рекомендации отца, Андрея Владимировича, — бывшего ватерполиста, тренера, президента Федерации водного поло Нижегородской области.

Выступала за нижегородский «Олимп», подмосковный «Штурм-2002» и «Югру» (Ханты-Мансийск). С 2013 года в составе «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». Для спортсменки это третья Олимпиада.

«Водное поло — очень жесткий вид спорта. Бывают ситуации, когда соперники бьют друг друга с колена, щипаются, производят удушающие захваты, подставляют локти, даже подтапливают. Под водой можно делать все что угодно. Правда, есть опытные судьи, которые понимают, что происходит», — рассказывает Евгения.

Надежда Глызина, подвижный нападающий

Родилась 20 мая 1988 года в Киришах. Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». В сборной России с 2006 года. Участвовала в трех Олимпиадах. На два года уходила в декретный отпуск, вернулась и полностью восстановила спортивную форму.

«Наша команда зародилась в небольшом городке. Я и представить себе не могла, какие возможности откроет передо мной спорт, — говорит Надежда. — Это здорово — защищать на международном уровне свой город, свой регион и понимать, что своими голами, своей игрой можешь выделить Ленинградскую область среди прочих».

Подготовлено при поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области