Дрожала в Берлине земля от советских «подарков возмездия»

В Доме авиаторов 7 августа отметили памятную дату – 80-летие со дня первой бомбардировки советской авиацией фашистского Берлина, которая состоялась в ночь на 8 августа, всего через полтора месяца после начала Великой Отечественной войны. Этот беспрецедентно дерзкий замысел осуществила группа из пятнадцати советских бомбардировщиков, вылетевшая с аэродрома Кагул. Акция была запланирована советским командованием как ответ на массированные авианалеты по Москве в июле 1941 года. Немецкие самолеты взлетали с захваченных аэродромов вблизи Минска, Смоленска, Орши и Витебска – столица несла человеческие и материальные потери.

Миссия была возложена на морскую авиацию, базы которой находились на эстонских островах Моондзундского архипелага — Хиумаа и Сааремаа (тогда Эзель). План предложили на встрече со Сталиным командующий ВВС ВМФ Семён Жаворонков и нарком ВМФ Николай Кузнецов.

В первой бомбардировке столицы рейха участвовали бомбардировщики «Ил-4». Полет проходил в условиях радиомолчания, в темноте, над морем, на высоте 7000 метров. Командиром особой ударной группы был назначен полковник Евгений Николаевич Преображенский, именем которого названа одна из улиц города Всеволожска.

Ночью 7 августа с острова Эзель на Берлин вылетела ударная группа бомбардировщиков ДБ-3 первого гвардейского минно-торпедного полка ВВС Балтийского флота с грузом бомб и листовок. Эффект полной неожиданности, на который рассчитывало наше командование, сработал: советские бомбардировщики были приняты немцами за свои самолёты. Враги спохватились только после бомбовых ударов по освещённому Берлину и его предместьям. На Эзель наши экипажи вернулись без потерь. И хотя бомбовый удар не нанёс существенного военного урона нацистской Германии, он оказал важный психологический эффект на нацистов.

13 августа Указом Президиума Верховного Совета СССР полковнику Преображенскому Е.Н., капитанам Гречишникову В.А., Плоткину М.Н., Ефремову А. Я. и штурману флагманского экипажа капитану Хохлову П.И. были присвоены звания Героя Советского Союза. Каждому члену экипажа, участвовавшему в полёте, выдали по 2 тысячи рублей. О беспримерном подвиге этих летчиков напоминает в нашем городе улица Героев, в их честь открыт музей.

Дом авиаторов, который построен на углу Колтушского шоссе и Дороги жизни, раньше называли Домом 43 Героев по общему числу Героев Советского Союза, воевавших в первом гвардейском минно-торпедном полку. В годы войны на этом месте квартировали штурманы и летчики этого полка.

– Когда полк перелетел из Ломоносовского района на аэродром Углово, – рассказала на торжественном мероприятии в Доме авиаторов краевед Марина Семеновна Ратникова, – наши власти отдали им лучшее здание в поселке Всеволожский – Дом отдыха пищевой промышленности Смольнинского района Ленинграда. Потому это место свято и чтимо для нас.

Директор Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрий Маркович Щеглов выразил слова искренней благодарности этой женщине, бывшему директору Всеволожского историко-краеведческого музея, благодаря которой в нашем районе сохраняется память о летчиках-героях.

Наталья Вадимовна Краскова, начальник отдела культуры администрации, подчеркнула, что во Всеволожском районе и в Ленинградской области в целом многое делается для увековечения памяти героев, и эта традиция не прерывается: на Румболовской горе недавно создан парк, посвященный 75-летию Великой Победы; к 80-летию Дороги жизни издан прекрасный буклет «Непобедимые», в котором стихи жителей проиллюстрированы воспитанниками Детской школы искусств им. М.И. Глинки. Буклеты были вручены Почетным гражданам – М.С. Ратниковой, Д.В. Силаеву, А.Б. Войцеховскому, а также Ю.М. Щеглову и гостям, приехавшим на эту встречу.

С ответным словом выступил сотрудник Дома авиаторов Александр Брониславович Войцеховский, он рассказал о том, как сохраняется память о герое на родине летчика Преображенского, и об установлении дружеских связях между музеями.

На мероприятие, посвященное первой бомбардировке Берлина, приехали родственники лётчиков-героев.

– Они всегда были первыми – первыми получили звание гвардейского авиационного минно-торпедного полка, первыми бомбили Берлин, и мы гордимся ими, – вспоминала Людмила Надха.

Людмила Григорьевна Шацкая (Надха) поделилась с журналистами воспоминаниями об отце, который так никогда и не увидел свою дочь взрослой – он погиб, когда девочке не было и трех лет. Но память о нем свято хранится в этой семье.

Старший лейтенант, штурман Григорий Гаврилович Надха похоронен рядом с М. Плоткиным и стрелком-радистом Кудряшовым. За участие в финской войне он получил свой первый орден Красного Знамени, второй – за полет на Берлин. Всего таких орденов у него было три. Он дважды летал бомбить Берлин и вернулся живым. Погиб Надха в 1942 году.

– 25 лет, – рассказала Л.Г. Шацкая, – мы приходили на кладбище в Александро-Невскую лавру, где наш отец и стрелок-радист лежали безымянными, а на памятнике было выбито только имя М.Н. Плоткина. Но потом, когда исполнилось 25 лет победы над фашистской Германией, мы написали письмо в газету «Смена», вышла статья полкового комиссара Григория Мирошниченко. Справедливость восторжествовала, и к 70-летию Победы на мемориале появились имена Надхи и Кудряшова.

Отец был простым парнем из Днепропетровска, во время службы в Севастополе познакомился с моей мамой. Окончил Ейское летное училище, был отправлен в Ораниенбаум, оттуда полк перевели во Всеволожск. Мама говорила, что отец был очень заботливым, в полку его часто называли наседкой за то, что он опекал молодых товарищей.

Со своим супругом приехала из Ломоносова на встречу и дочь старшего лейтенанта Георгия Филипповича Трошина, Людмила Георгиевна. Ее отец родился в Тульской области, после окончания авиационного училища служил в Ораниенбауме, за участие в финской войне был награжден орденом Красной Звезды.

В семейном альбоме сохранилась фотография, на ней – родители Людмилы Георгиевны, молодые и счастливые. Снимок сделан 18 июня 1941 года в Ялте, а через несколько дней началась война. Муж сразу улетел на Эзель, а жена осталась на юге с одним чемоданом, в летней одежде. Бережно хранит Людмила Георгиевна и письмо с фронта, в котором такие строки: «Какая несчастливая наша дочка, она, возможно, не увидит своего отца». Так и случилось: он погиб под Нарвой.

Приехала в Дом авиаторов на встречу и дочь старшего лейтенанта Трычкова Петра Николаевича -Галина Петровна Титова вместе со своей дочерью Ольгой, внучкой Александрой и ее мужем. Летчик был награжден орденом Красной Звезды за «финскую» и орденом Ленина за полеты на Берлин – всего он их совершил четыре, а погиб 16 сентября уже после всех этих полетов, на тихвинском направлении, где было большое скопление немецких войск. На задание тогда вылетели шесть советских самолетов, и только один экипаж вернулся на базу.

– Самолет упал в топкое болото в районе Пестова, – рассказала Галина Петровна. – В 1968 году один охотник зимой обнаружил хвостовую часть самолета с телом стрелка-радиста и сохранившимся личным документом. Но болото было непроходимым, и только в 1972 году Пестовский райком партии организовал подъем останков самолета. Мы ездили на перезахоронение. Штурмана Швецова и моего отца захоронили в той же могиле, что и стрелка-радиста. Могила находится в пос. Хвойное Новгородской области, а в Пестово есть улица, названная именем отца.

Петр Николаевич был родом из Новгородской области, окончил ФЗУ, оттуда его направили в Ейскую летную школу, а воевал он в полку Е.Н. Преображенского.

Прекрасно организованная встреча в Доме авиаторов войдет в историю музея. Ненастный день не стал препятствием для церемонии возложения венков к мемориалу, установленному на территории Дома авиаторов. Живая музыка в исполнении скрипача-виртуоза Александра Якушева придала событию яркий эмоциональный характер.

Ольга Лазарева

Фото Светланы Усик