Всеволожскую долгожительницу поздравили с 95-летием

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что главное богатство нашего Всеволожского района – это его люди. Они, как правило, скромны и ничем не отличаются от других, честно зарабатывающих хлеб насущный, растящих детей и воспитывающих внуков. Одной из них, уже более 60 лет живущей во Всеволожске, безусловно, является Ефросинья Ионовна Зенюкова, отметившая 8 августа 95-летие.

В этот день долгожительнице пришли поздравительные адреса от Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Их юбиляру вручила Юлия Константиновна Посудина, пришедшая поздравить Ефросинью Ионовну от Станислава Владимировича Богдевича, от себя лично и от Совета депутатов города именно в её день рождения. Не остался в стороне и Совет ветеранов города: Левицкая Ольга Александровна (председатель) и Хлебосолова Елена Валентиновна прочли поздравление в стихах и пожелали юбиляру долгих лет жизни, а также зачитали поздравление от Совета ветеранов района.

К поздравлениям присоединились редактор газеты «Всеволожск. Городская жизнь» Анна Кверель и корреспондент газеты «Всеволожские вести» Владимир Шемшученко, который задал юбиляру несколько вопросов.

– Ефросинья Ионовна, ваше детство было опалено Великой Отечественной войной. Вы в свои неполные 16 лет и вся ваша семья хлебнули лиха в оккупации. Как выжили?

– В нашей глухомани, по сути, мы войны и не видели. Мы и немцев-то не видели. Что им у нас было делать – одни старики, старухи и дети… А как жили? Как допотопные люди. Ни света, ни тепла, ни спичек, ни соли… С обеда вся семья залезала на русскую печку… Картошка, правда, у нас была… Скотину держали в доме… Пахали на коровах… И вдруг однажды на улице закричали: «Наши идут!!!» Выжили, слава Богу! А потом я пошла учиться…

Всю жизнь Ефросинья мечтала быть юристом или врачом, а окончила в 1949 году Трубчевский зоотехникум. Так судьба распорядилась. Во время учёбы подружилась с мальчиком Толей. Его призвали служить на флот, а Ефросинья по распределению уехала в Псковскую область, где некоторое время работала ветеринаром. Потом вернулась на Малую Родину в Курскую область, где заведовала ветеринарным участком в колхозе. А Толя после службы на флоте поступил в Ленинграде на завод «Арсенал», где ему дали участок земли во Всеволожском районе на хуторе Ракси. Ефросинья приехала к нему, там молодые поженились и стали строить дом, в котором она живет до сих пор.

– А где вы работали?

– Во Всеволожске я начала работать подсобным рабочим на Мебельной фабрике, которая располагалась тогда на Пушкинской улице. Потом на месте этой фабрики было организовано автохозяйство, и новый директор Александр Михайлович Ейнштейн предложил мне место сторожа. Я согласилась. На место Александра Михайловича вскоре пришёл Марк Борисович Лысиков, который стал развивать производство. Его сменил Николай Владимирович Уласевич, который (у меня уже был маленький ребёнок), предложил мне место заправщицы. Под руководством Уласевича я проработала 35 лет. И за это время наше автохозяйство стало одним из лучших В Ленинградской области. Золотой был человек! Он за всё это время ни разу не повысил на меня голос! Его уже 3 года нет с нами, а я помню, что при нём по городу пошли первые автобусы… Царство ему Небесное! И вообще я человек счастливый! Даже когда я перестала работать, то всегда и везде ребята-шофёры при встрече называли меня Фрося и, проезжая мимо, приветствовали и до сих пор приветствуют меня сигналами. А я считала и считаю их всех – «своими». И они действительно – мои, и они всегда останутся со мной!

Ефросинья работала для людей 44 года, и это было отмечено ими: как труженика тыла её наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и присвоили звание «Ветеран труда».

Мы закончили беседу, и хозяйка стала угощать всех собравшихся чаем.

Но на этом всё не закончилось: с поздравлениями к Ефросинье Ионовне приехал наш знаменитый фольклорный ансамбль «Крупеничка». И зазвучали под крышей её гостеприимного дома весёлые и грустные русские песни.