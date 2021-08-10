Всеволожский район отметит День физкультурника соревнованиями

В субботу, 14 августа, любителей активного досуга и спортивного соперничества ждут мероприятия сразу на пяти площадках. Опробовать свои силы смогут как юные жители района, так и взрослые.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, для участия необходимо подать предварительную заявку в адрес организаторов соревнований. Мероприятия будут проходить без зрителей. Так, 14 августа соревнования готовятся на пяти площадках:

В 11.00 соревнования стартуют на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума (Всеволожск, ул. Шишканя, д.1). Участники померятся силами в спортивном ориентировании, прыжкам на скакалке «Скипинг», дартсе и волейболе. Также пройдут спортивно-прикладная эстафета и соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все желающие смогут выполнить нормативы ГТО.

В 11.30 спортивные мероприятия запланированы в общественном пространстве «Парк Песчанка» во Всеволожске. Любителей экстрима ждут мастер-классы по скейтбордингу, самокату и BMX. Кроме того, участников ждут капоэйра для новичков и северная ходьба.

В 10.00 на стадионе МБУ «ВСШОР» (п. Кузьмоловский, ул. Спортивная, д. 1а пройдут соревнования по футболу и зарядка.

В 12.00 на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Норус» (Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, к. 3) запланированы зарядка и соревнования по Бочче.

В 18.00 на стадионе МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (пос. им. Морозова, ул. Хесина, д. 20) пройдут зарядка и соревнования по футболу.

Со всеми площадками и с положением мероприятия можно ознакомиться по ссылке.