Участок дороги Проба – Лепсари – Борисова Грива отремонтируют по финским технологиям

Участок дороги, которая тянется и примыкает к бывшему «Северному полукольцу», отремонтируют с применением технологии холодного ресайклинга. Об этом во время рабочей поездки и инспектированию дорог во Всеволожском районе рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– На трассе Проба – Лепсари – Борисова Грива планируется расчистка полосы отвода и укрепление обочин, – проинформировал глава 47-го региона. – В Ленинградской области применяются современные технологии в строительстве дорог. Уникальные инновации – тема, «подсмотренная» у финнов. Теперь и мы научились «закатывать» гравийную дорогу в асфальт.

Данный метод позволяет решить проблему с пылью на грунтовых и гравийных дорогах. По словам губернатора, конкретно этот участок дороги позволяет решить проблему выезда для жителей нескольких крупных массивов.

– Было бы просто отлично, чтобы для соседних садоводств построили выезд на Ириновку или Рахью, – говорит жительница одного из местных домов Людмила Шепельская. – А еще хочется, чтобы меньше большегрузов ездило по новой дороге.

Отметим, что после инспектирования трасс губернатор Александр Дрозденко похвалил страницу в «Инстаграме» «Дороги. ЛО».

– Самые крутые фото, хороший юмор, последние новости я читаю именно там. Прошу премировать ведущих страницу, – посоветовал губернатор, обратившись к начальнику дорожного комитета Ленинградской области Денису Седову.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик