Производители уникальной продукции из Всеволожского района наращивают объемы производства в кризис

«Бизнес в разгар пандемии может быть выгодным», – убежден генеральный директор ООО «АйсБука» Сергей Языков. Возглавляемое им предприятие входит в группу компаний «Элита», которая более двадцати лет находится в числе лидеров по производству и поставкам оборудования для инженерных систем. Всего у предприятия 26 филиалов. Производство в Санкт-Петербурге и Всеволожске.

Сейчас завод работает на полную катушку. Здесь налажено уникальное производство. Ежегодно на этом многофункциональном предприятии производят до 1,5 тыс. насосных станций, более 1000 тепловых пунктов и 500 стеклопластиковых изделий.

– Наш бизнес во Всеволожске начался десять лет назад, с аренды маленького помещения в 30 квадратных метров, – рассказывает Сергей Языков. – С момента основания мы прошли путь от небольшой организации до компании полного цикла производства. Выстроили свое предприятие, можно сказать, с нуля. Выпускали «умную» автоматику для насосов. На этом останавливаться не стали. Объемы росли, число сотрудников увеличивалось. Правда, желание расшириться и наладить выпуск новой линейки продукции возникало всегда. Ведь время от времени у нас были проблемы со сторонним оборудованием. Выходила не очень выгодная схема: мы, качественно выполняя свою работу, страдали от поставляемого оборудования.

Как рассказывает Сергей Анатольевич, проанализировав ситуацию и оценив рынки сбыта, решили: «Нужно расширить производство!»

– Шкафы управления с инженерным оборудованием «АМПЕРУС» стали первой торговой маркой, разработанной специалистами компании, – с гордостью продолжает собеседник. – Сейчас наше производство находится на двух площадках – в Ленинградской области и Петербурге. Общая площадь участка – 4 000 тысячи кв. м. Компания «Элита» – это 860 сотрудников, отделения и представительства в крупнейших городах России от Мурманска до Владивостока.

Опыт работы, широкий ассортимент, обширная география и высокое качество продукции делают завод одним из ведущих производителей в России. Таких универсальных предприятий практически не существует. Шутка ли, ежегодно объемы выпускаемой продукции увеличиваются на 20 процентов.

– У нас достаточно высокая локализация производства, – говорит генеральный директор. – То есть создан своего рода маленький кластер, в котором выпускают разные компоненты для строительства. Чтобы здание или сооружение можно было эксплуатировать, ему необходимы инженерные системы и решения. К примеру, в Мурино возводят многоквартирный дом. Значит, надо наладить работу насосных станций, очистных сооружений, провести тепло. Ну, естественно, без стеклопластиковых изделий тоже не обойтись. Как тут без нас? Ведь успешная эксплуатация современных зданий и сооружений практически невозможна без продуманных инженерно-технических систем. Любую современную постройку можно сравнить с живым организмом, функции которого обеспечиваются множеством взаимосвязанных систем.

Сейчас на предприятии во Всеволожске трудится 110 человек. Это сварщики, слесари, инженеры, программисты.

– Сложно найти рабочих, – отмечает собеседник. – Поворотным моментом для обеспечения предприятия кадрами может стать развитие профессионального образования. Недавно был в одном из таких учреждений. Его руководство приобрело для студентов новейшее оборудование, которое позволит выпустить мастеров – золотые руки. Думаю, что вот у таких ребят проблем с трудоустройством не будет. Кроме того, предприятие плотно работает с высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга. Студенты ЛЭТИ и Политехнического института Петра Великого – частые практиканты на заводе. Они приходят, знакомятся с особенностями производства и остаются работать.

Как рассказывает Сергей Анатольевич, главное в любом бизнесе – понять, что хочет заказчик, и сделать это с минимальными затратами.

– Требования к продукции бывают разные, – продолжает собеседник. – Иногда достаточно сложные технически. Приходится напрямую связываться с представителями компаний и вместе сделать так, чтобы максимально соответствовать их техзаданию и ожиданиям. Предприятие нацелено на развитие инновационных идей. Знаете, что удивительно: несмотря на пандемию, в прошлом году мы пошли в рост. Спрос на продукцию был большой. Достаточно много заказов было из больниц. Необходимо было быстро поставить оборудование. Приходилось работать в диком режиме. Всем нужно было доставить срочно и сразу. Так что, можно сказать, нам в какой-то степени повезло, и мы попали в фазу роста рынка. Очень росло потребление нашей продукции.

По словам Сергея Анатольевича, предприниматели не должны иметь страха. Невозможно чего-то бояться и при этом идти вперед, развивать свою компанию. «Конечно, очень важно иметь ответственную, дружную команду, которая не боится трудностей», – считает генеральный директор.

– Нам, как воздух, необходимы дополнительные оборотные средства. Поэтому мы готовы подать заявку на получение льготных кредитов с низкой процентной ставкой, – откликнулся на призыв администрации Всеволожского района принять участие в конкурсе на соискание дополнительных средств Сергей Языков. – Так что завод нацелен на расширение производства, создание новых рабочих мест и дальнейшую модернизацию.

Ирэн Овсепян