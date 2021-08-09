Ленинградская панорама: рекорды на воде и на суше

Представляем читателям спортсменов из Ленинградской области, удостоившихся чести представлять нашу страну на Олимпийских играх в Японии.

Светлана Колесниченко, синхронное плавание

Родилась 20 сентября 1993 года в Гатчине. Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка на Играх в Рио-де-Жанейро (2016), 16-кратная победительница чемпионатов мира, 2-кратная победительница Кубка мира (2010), 11-кратная чемпионка Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.

Европейская лига плавания (LEN) признала Светлану лучшей спортсменкой 2018 года, Международная федерация плавания (FINA) — лучшей синхронисткой 2019 года.

С шести лет тренировалась в гатчинской спортивно-оздоровительной школе «КИВИ» у заслуженного тренера России Ирины Белоусовой.

«Отдать меня в спорт было решением родителей. Но мне понравилось в синхронном плавании, и я дальше сама продолжила. К 16 годам нашла цель, которую хотела достичь, — олимпийское золото. Ради нее была готова сидеть на шпагате с утра до ночи и не есть», — говорит Светлана.

В 13 лет девушка переехала в Москву. С 2010-го Колесниченко входит в состав национальной сборной России. В соло начала выступать по решению главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской. Дебютировала как солистка на чемпионате мира 2017 года, где завоевала две золотых медали.

Награждена орденом Дружбы (2016), имеет звание «Почетный гражданин Гатчины».

Александр Власов, велоспорт

Родился 23 апреля 1996 года в Выборге. Мастер спорта России, двукратный чемпион России, победитель молодежной версии многодневной велогонки «Джиро д’Италия» (2018), групповых гонок «Джиро дель Эмилия» (2020) и «Мон-Ванту» (2020). Ряд спортивных экспертов назвали юношу лучшим российским шоссейным велогонщиком 2020 года.

Велоспортом Александр занимается с семи лет, воспитанник выборгских СШОР «Фаворит» и одноименного велоклуба. Сейчас выступает за казахстанскую команду.

Власов так мощно дебютировал в Мировом туре, что зарубежные журналисты гуглили «что такое Выборг», пытаясь понять, откуда там крутые гонщики. На самом деле ничего удивительного. В Выборге отличная велошкола! Здесь выросли трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, победитель «Джиро д’Италия» Евгений Берзин и многие другие.

«Все было хорошо организовано, всего хватало – инвентаря, формы. Тренеры здорово работали с молодежью, — вспоминает Александр. — Была возможность выезжать на гонки по России, проводили даже зарубежные сборы, например на Кипре, что круто для юниоров».

Первый тренер Власова Алексей Редаков рассказал, что перед выездом на тренировку на шоссе проверяли готовность юных спортсменов: наличие крыльев на колесах, шлемов, балаклав, перчаток, бахил. Сашу можно было не контролировать — у него всегда все на месте. Такая черта характера!