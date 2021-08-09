Всеволожские спортсменки взяли призовые места на Спартакиаде молодежи России

Воспитанники секции дзюдо Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва отличились на V летней Спартакиаде молодежи России. Так, в личных соревнованиях спортсменка Елизавета Постникова взяла «серебро», а Дарья Баштырева – «бронзу».

Елизавета выступала в весовой категории 78 кг, уступив первое место сопернице из Свердловской области. Дарья оказалась в тройке лучших дзюдоисток в весовой категории 63 кг.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в настоящее время дзюдо активно развивается на территории 47-го региона. Количество занимающихся дзюдо в Ленинградской области составляет 5774 человека.