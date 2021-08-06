Новости соседей: рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Тосненский район

Без воды Никольское больше не останется! Во время рабочей поездки в Тосненский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции города, где до конца 2021 года будут завершены работы по реконструкции. Мощность станции станет выше – более 21 тысячи кубометров воды. Также для обеспечения надежного водоснабжения Тосненского района в рамках федеральной программы «Чистая вода» ведется строительство четырех объектов в трех населенных пунктах.

Лично познакомится с проблемами на местах, обсудить их – главная цель губернаторских поездок в районы. Так вопрос с популярной детской площадкой на Комсомольской 12, требующей реконструкции, решили сразу. Глава региона дал поручение о выделении 10 миллионов рублей на реконструкцию игровой территории в рамках программы «Комфортная городская среда». По личной просьбе Александра Дрозденко площадка станет многофункциональной. Здесь смогут отдыхать и заниматься спортом дети, подростки и взрослые.

Не остались без внимания и силовые структуры. Губернатор посетил новое здание 124 отдела полиции площадью 546 квадратных метров, которое приобретено за счет средств бюджета Ленинградской области. Новые строительные технологии, такие как модульные проекты, для полиции оказались очень удачными.

Следующая остановка рабочей поездки губернатора – машиностроительное предприятие в Никольском. Это современное производство изделий для судостроения полного цикла. Предприятие имеет собственный инженерный центр, лабораторию и тестовые площадки. Для отдыха сотрудников оборудованы специальные зоны: спортивный и бильярдный залы, настольный теннис, есть даже фитнес-инструктор. В штате предприятия сегодня 430 человек. Оно выполняет государственный оборонный заказ, а также ведет работы в рамках госпрограммы импортозамещения. В их арсенале больше тысячи наименований изделий. Кроме того, сотрудники сами проявляют инициативу, предлагая различные варианты разработок. Здесь строят лодки и катамараны, которые имеют уникальные характеристики, позволяющие выходить в море в непогоду.

Губернатор во в время рабочей поездки оценил и благоустройство Тосненского района. По программе «Формирование комфортной городской среды» здесь появились новые парки и скверы. Всего в Ленинградской области по данному нацпроекту в этом году благоустраиваются 77 общественных территорий.

В завершении поездки губернатор посетил новый детский сад на 180 мест в центре городе Тосно. Он осмотрел помещения и высоко оценил проект здания, которое уже готовится к сдаче. В 2023 году День Ленинградской области будут проводить в Тосно. Губернатор надеется, что к этому сроку город украсят новые общественные здания, парки и спортивные площадки.

Проект «Сорок седьмой»