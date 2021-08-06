Гимнастки из клуба «Ника» прославляют Всеволожск

Спортивный клуб «Ника» открылся во Всеволожске в 2015 году. Здесь есть отделения бокса, футбола, дзюдо, тхэквондо и художественной гимнастики. Спортивный клуб «Ника» дает старт юным гимнасткам, лучшие из которых продолжают спортивную подготовку во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва.

В конце 2020 – начале 2021 года сразу 10 девочек из отделения художественной гимнастики получили звание «кандидат в мастера спорта». Это – выдающийся результат, такое во Всеволожске произошло впервые. Чтобы достичь этого, юные гимнастки тренируются 6 раз в неделю. И проявляют невероятное упорство. На всероссийских соревнованиях они показали себя лучше всего в групповых упражнениях. Это были упражнения из обязательной программы с пятью мячами и с пятью лентами.

С 28 октября по 1 ноября в Ярославле проходили всероссийские соревнования по художественной гимнастике с многообещающим названием: «От дебюта к мастерству». Приехало 480 гимнасток из 45 городов России. И среди них всеволожские девочки заняли третье место за групповые упражнения. После этого с 17 по 20 ноября в Казани проходили всероссийские соревнования «Кубок «Триумфа». Здесь было представлено 500 спортсменок из 43 городов. Наши девочки выступили как в индивидуальном зачете, так и в групповых упражнениях. И даже при такой жесткой конкуренции в групповых упражнениях завоевали серебряную медаль. На этом их победы не закончились. В том же месяце – с 27 по 30 ноября – в Нижнем Новгороде проходил всероссийский турнир на призы десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой. 500 спортсменок представляли 73 города России. И опять юные гимнастки из города Всеволожска уверенно заняли третье место.

На основании результатов, показанных на трех всероссийских соревнованиях, нашим гимнасткам были присуждены спортивные звания. Кандидатами в мастера спорта стали: Виктория Мирошниченко, Анастасия Катренко, Софья Гурина, Ксения Бармашова, Дарья Савоськина, Алиса Толстикова, София Хребтова, Анжелика Нелюбина, Софья Бельчикова, Дарья Спицына.

Наступил 2021 год. С 21 по 25 апреля в Казани прошел очередной «Кубок «Триумфа». Здесь опять собралось большое количество соперников (500 девочек из разных городов от Калининградской до Сахалинской области). Но наши гимнастки не только подтвердили норматив кандидатов в мастера спорта, но и произвели особое впечатление на спортивного судью. Маргарита Сусекова, 2012 года рождения, в индивидуальной программе завоевала шестое место, то есть вошла в десятку сильнейших гимнасток Всероссийского спортивного общества «Триумф». Сусекова имеет третий спортивный разряд. Каково же было удивление, когда в клуб «Ника» пришел именной вызов на Маргариту Сусекову и на Евдокию Гусеву! (Евдокия Гусева – 2009 года рождения, имеет первый спортивный разряд). Дело в том, что спортивный судья во время соревнования «Кубок «Триумфа» присматривалась к выступающим, чтобы отобрать из тех, у кого они увидели большой потенциал. Выбор пал на Е. Гусеву и М. Сусекову. Теперь этих двух гимнасток вызвали на учебно-тренировочный сбор известного Всероссийского спортивного общества «Триумф». Сбор намечается в Казани в августе.

Однако самым большим достижением последнего времени руководитель клуба «Ника» считает второе место на Первой областной спартакиаде детско-юношеских спортивных школ Ленинградской области, которое заняла сборная команда Всеволожского района. Спартакиада проходила в мае 2021 года. Соперничество было очень сильным, потому что не только в нашей области, но и в одном только городе Всеволожске есть много секций по художественной гимнастике. Тем не менее две команды из клуба «Ника» заняли первое место (это были команда кандидатов в мастера спорта и команда 2013 – 2014 годов рождения), а другие две команды заняли второе место (это команда перворазрядниц 2009 года рождения и команда девочек 2012 года рождения)! Особо следует отметить смелых юных гимнасток, которые впервые вышли на областные соревнования и заняли первое место. Это Милана Богдашова, Арина Березина, Эвелина Беляева, Варвара Каргина и Аня Копылова. Сейчас на них возлагаются большие надежды.

В данный момент воспитанницы клуба находятся на сборах в Анапе. Они там не только совершенствуют свои навыки, но и плавают в море под южным солнцем. Спортивные сборы в клубе «Ника» проходят по 2 – 3 раза в год. Чаще всего юные гимнастки уезжают в Казань, где находится сильный центр по этому виду спорта. Наши девочки – очень работоспособные, они не боятся нагрузок и с большим удовольствием совершенствуют свое мастерство. Например, в июне в клубе «Ника» был мастер-класс у чемпионки Европы, мастера спорта международного класса Натальи Власовой.

Следует добавить, что руководителем клуба «Ника» является мастер спорта по художественной гимнастике Вероника Валериевна Богдашова. В свое время она была финалисткой Международных спортивных игр «Дети Азии», которые проходят под патронатом Международного олимпийского комитета. Несколько лет Вероника Валериевна входила в сборную команду «Юность России». Недавно у нее появились новые личные достижения. В конце 2020 года она завоевала второе место на конкурсе «Лучший предприниматель Всеволожского района», а в апреле 2021 года была отмечена наградой Правительства Ленинградской области как лучший тренер области в номинации «Бизнес в спорте».

В работе ей помогает мама – мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Забайкальского края, отличник физкультуры и спорта РФ Ирина Александровна Турусбекова. Ирина Александровна и Вероника Валериевна работают тренерами во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва. Вместе они стараются, чтобы из маленьких девочек-кнопочек выросли красавицы. И чтобы слово «Всеволожск» громко звучало на аренах России.

Людмила Однобокова

Фото из архива клуба «Ника»