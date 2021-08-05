Движение по виадуку во Всеволожске запустят в ноябре

Автомобилисты «обкатают» новую развязку на железнодорожном переезде «Мельничный ручей» во Всеволожске уже в начале ноября. Строительство идет с опережением. Ранее работы планировалось завершить к 2022 году.

– Работа важная – ответственность большая, – отмечает руководитель управления строительными проектами «АБЗ-Дорстрой» Сергей Блохин. — Строительство ведется по самым высоким технологиям, каждая мелочь рассчитывается на компьютере, высоки требования и к безопасности. – Ежедневно здесь трудятся 80 – 90 человек. Строить приходилось даже тогда, когда весь город спит. Так сложилось, что только в ночное время железная дорога даёт технологические временные окна, чтобы не произошло ЧП. Специально для монтажа гигантских балок был доставлен кран. Их устанавливали целый месяц, с 20 июня по 20 июля – в день по три штуки.

Каждую конструкцию, каждую деталь, инженерные вопросы обсуждают в штабе строительной компании. Дружная команда вместе старается быстро справиться с поставленной задачей. Поэтому строительство идет с опережением.

– У нашей компании большой опыт такой работы, – продолжает Сергей Блохин. – В Ленинградской области мы строили виадук в поселке Возрождение Выборгского района. По сути, это похожие конструкции. Только во Всеволожске процесс усложнялся из-за огромного количества старых коммуникаций. По этой причине порой приходилось корректировать рабочую документацию, заменять и восстанавливать обветшавшую систему водоснабжения. Нами была построена ливневая канализация самого объекта с очистными сооружениями у реки Лубья.

Как рассказал собеседник, некоторые сложности возникли и при разработке котлована под фундамент – в виде перенасыщенных водой песков. Для решения проблемы установили специальные трубки для водопонижения и насосами откачивали воду по всему периметру котлована. Стесненные условия проведения работ были связаны и с невозможностью закрыть проезд по Колтушскому шоссе. Необходима была временная дорога в обход. Поэтому в январе был запущен временный переезд и перепущено движение по нынешней схеме. Ни пандемия, ни ряд возникших проблем не повлияли на темпы строительства объекта.

– Работа не прекращались ни на минуту, – продолжает Сергей Михайлович. – И все благодаря своевременному финансированию, которое обеспечил «Ленавтодор». Что касается качества моста, то все зависит от контроля на каждом этапе производства, начиная от устройства сетей и завершая финальной кладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, монтажом элементов обустройства, шумозащитных экранов, барьерных и пешеходных ограждений и наружного освещения.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик