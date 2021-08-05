В Ленобласти снят запрет на посещение лесов

Во вторник, 3 августа, глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал постановление, снимающее особый противопожарный режим в лесах Ленинградской области. Таким образом жители региона снова могут посещать леса при условии соблюдения мер пожарной безопасности.

Напомним, что особый противопожарный режим был введен 11 июня. Из-за устойчивой жары и отсутствия осадков значительно выросли риски возникновения лесных пожаров: во многих район области действовал 4 класс пожароопасности из пяти возможных.