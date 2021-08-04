Школьникам Ленобласти расскажут о первой доврачебной медицинской помощи

«Школа Первой Помощи Российского Красного Креста для детей Ленинградской области» стала победителем конкурсного отбора гранта губернатора.

– Проект направлен на информирование детей и подростков о первой помощи, – отметили в Ленинградском областном региональном отделении Общероссийской Общественной Организации «Российский Красный Крест». – Школа первой помощи, станет маячком для ребят, которые получат знания о том, как определить опасность при возникновении ситуации, угрожающей здоровью. Кроме того, в рамках проекта, проведут ликбез и покажут, как облегчить боль, снизить серьезность последствий травм и увеличить шансы на выживание, правильно анализировать обстановку и не теряться в критической ситуации, распознавать неотложные состояния.

В географию проекта включены Всеволожский, Волховский, Киришский, Тихвинский и Тосненский районы, а также Сосновоборский городской округ. Занятия будут проводить инструкторы и волонтеры. Целевая аудитория

дети от 8 до 14 лет.

Ирэн Овсепян