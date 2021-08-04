Учителя Ленобласти смогут работать в школах только после вакцинации

В новом учебном году педагоги в школах Ленинградской области смогут приступить к работе при условии прохождения полного курса вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, очередное постановление, вносящее корректировки в «антиковидные» ограничения, уже подписано главой региона Александром Дрозденко. Помимо условий работы персонала в учебных учреждениях, документ регламентирует также и проведение торжественных линеек в День знаний.

Так, в районах, относящихся к «красной» ограничительной зоне разрешены получасовые линейки на свежем воздухе, при условии участия не более 120 учеников и 120 родителей.