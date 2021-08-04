Сотрудники Росгвардии за десять минут нашли пропавшую во Всеволожске девочку

Потерявшуюся во Всеволожске 3-летнюю девочку вернули родителям. Ребенка обнаружили сотрудники Росгвардии через десять минут после того, как поступила информация о пропаже.

Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, малышка гуляла по улице Вокка с отцом. Мужчина ненадолго отвлекся, а после обнаружил, что ребенка нет рядом. Родитель сразу обратился в правоохранительные органы и сообщив приметы ребенка. Дежурные наряды приступили к поискам в 20.20, когда информация поступила в центр оперативного управления местного отдела вневедомственной охраны.

Сотрудники по «горячим» следам начали поиски. Малышку обнаружили в 20.30 младший лейтенант полиции Иван Баженов и старший сержант полиции Сергей Поваров. Недалеко от скейт-парка на улице Ленинградской они заметили малышку, которая по описанию была похожа на пропавшую девочку. Девочку передали сотрудникам правоохранительных органов. О том, что дочь нашлась, известили отца.