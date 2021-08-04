В начале сентября начнут работу новые детские сады в Буграх и Мурино

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 270 мест в Буграх.

Объект построен по федеральной программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Для того, чтобы дети быстрее смогли пойти в садик, все необходимые процедуры по регистрации объекта и выдаче лицензии пройдут в сжатые сроки.

В процессе застройки территорий жилыми кварталами город Мурино и поселок Бугры обеспечены уже 35 дошкольными учреждениями почти на 4,5 тысячи мест.

В начале сентября торжественное открытие пройдет сразу в трех учреждениях ― двух садиках по 100 мест каждый в Мурино и на 80 мест в Буграх. Встроенно-пристроенный детский сад на улице Шувалова, д. 9, который ранее использовался не по целевому назначению, полностью готов принимать детей. Кроме этого, ведется оформление разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного садика на 100 мест по улице Екатерининская в Мурино.

В процессе строительства находится еще три сада на 100 мест каждый. Ввод объектов в эксплуатацию ожидается в ближайшие два года.