Во Всеволожске обсудили проект нового кафедрального собора

Идея создания во Всеволожске кафедрального собора и храмового комплекса вызревала давно. И вот 28 мая текущего года епископ Выборгский и Приозерский Игнатий на острове Коневец, посвящённом Богоматери, подписал задание на проектирование собора Смоленской иконы Божией Матери в нашем городе.

Храм должен располагаться на участке площадью 6750 кв. м. между Октябрьским, Всеволожским проспектами и Социалистической улицей. Задание на проектирование получили 17 архитекторов, но в связи с занятостью принять участие в конкурсе смогли не все.

Спустя три месяца (3 августа) в здании заседаний администрации 5 архитекторов не только из Всеволожска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из Москвы, принявшие участие в конкурсе, представили созданные ими эскизные проекты, представляющие собой традиции различных школ храмовой архитектуры. Причём, помимо основного здания храма, архитекторы представили эскизы колоколен, церковного дома, детской площадки, лестниц, парадного входа, парковок для автотранспорта, эвакуационных выходов и многого другого.

Проделанную работу специалистов оценивали епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, благочинный Всеволожского округа Роман Гуцу, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, его заместитель по социальным вопросам Светлана Хотько, председатели Советов депутатов района и города Вячеслав Кондратьев и Станислав Богдевич, заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой, генеральный директор «Коневских реставрационных мастерских» Светлана Грубина, а также представители депутатского корпуса города и общественности.

После оживлённого обсуждения было принято солидарное решение сегодня не отдавать предпочтение ни одному из представленных проектов, а дать архитекторам ещё два месяца на их доработку с учётом высказанных участниками обсуждения пожеланий. Владыка Игнатий сердечно поблагодарил архитекторов за участие в конкурсе и в знак признания их трудов вручил им благодарственные архиерейские грамоты.

Владимир Шемшученко

Фото Светланы Усик