Во Всеволожске для детей заработает проект «Нет сада – не досада»

«Семейно-Молодежное сообщество» начинает набор для детей от двух до семи лет, которые не попали в дошкольные учреждения во Всеволожске. В рамках социального проекта предусмотрен целый комплекс мероприятий.

– Участниками проекта могут стать семьи в тяжелой жизненной ситуации, – говорит инициатор программы Алена Манькова. – Для ребятишек будут организованы игровые, развивающие занятия. Есть сессии «Мама и малыш», где планируется, что взрослые и дети будут два раза в неделю по два часа проводить совместный досуг. Сегодня так важно создать больше радостных и счастливых мгновений для детей и их родителей.

Кроме того, предусмотрен специальный «ресурс-клуб» для родителей, желающих повысить свой психолого-педагогический уровень в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Встречи Клуба – 1 раз в месяц по записи, количество участников не ограничено. По записи будет работать коворкинг: коллективный офис для работы, взаимодействия и совместного общения родителей.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик из архива «В.в.»