Рабочая поездка губернатора Ленобласти в Сланцевский район

Свежий воздух, свободный выпас, хорошая экология. Губернатор Ленинградской области в рамках рабочей поездки по Сланцевскому району отметил, что это прекрасное место для создания полноценного сельскохозяйственного кластера. И, глядя на процветающую ферму семьи Елагиных, – нельзя не согласиться.

В 2016 году Олег и Марина Елагины получили грант «Начинающий фермер» на выращивание животных герефордской породы. Открыли хозяйство, имея всего четырех тёлочек. Сегодня уже 53 головы крупного рогатого скота, в том числе 18 – маточного поголовья. Всего у семьи фермеров 83 гектара земли, которая используется для заготовки кормов и выпаса скота. На средства гранта по программе «Ленинградский гектар» в прошлом году в хозяйство приобрели трактор и транспортировщик рулонов.

Сланцевский район стал лидером в нашем регионе по возвращению земель в оборот. Благодаря программе «Ленинградский гектар» здесь создано почти 30 фермерских хозяйств, более 50 новых рабочих мест и увеличен объем сельхозпроизводства. За один день губернатор посетил 5 площадок в городе Сланцы, где благоустроили дворовые территории, открыли новые общественные пространства. Среди них молодежный коворкинг-центр в районной библиотеке и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На встрече с жителями Сланцевского района Александр Дрозденко обсудил перспективные планы развития: капремонт, газификацию и массовый спорт. Среди присутствующих оказалось много эко-активистов. Отвечая на их вопросы, губернатор напомнил о поощрении тех, кто сможет зафиксировать создание незаконных свалок.

Сланцы входят в семерку малых городов Ленинградской области, которые будут в ближайшие 5 лет получать дополнительное финансирование на благоустройство, реновацию и дороги. Так, общеобразовательная школа № 3 уже отремонтирована в рамках госпрограммы «Современное образование Ленинградской области». Со следующего года в Сланцах начнётся строительство первого на Северо-Западе многофункционального центра занятости и социального обслуживания с обучающими классами и мастерскими.

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