Ленинградская панорама: в деревянных храмах поет душа

Старинные церкви в Ленобласти обретают вторую жизнь. Совершив путешествие в Подпорожье, наш журналист своими глазами увидела, как бережно сохраняют для потомков уникальное культурное наследие.

Ускользающая красота

Переправившись на пароме через полноводную Свирь, мы двинулись в глубь леса по грунтовке. Чем дальше от реки, тем оглушительнее тишина и отчетливее грань между суетой мегаполиса и первозданной красотой природы.

В деревне Согиницы взору открылась дивная шатровая Никольская церковь. Построенная в 1694 году без единого гвоздя, она является редчайшим образцом деревянного зодчества Прионежья. Сейчас стоит в строительных лесах, манит запахом свежеотесанной древесины и перестуками плотницких инструментов. Рядом – храм Святого Пророка Илии. Он попроще и помладше – 1864 года, и тоже сейчас реставрируется. Поодаль почти готово новое здание купели.

Да, ради такого стоило забраться в «медвежий угол»! Подпорожский район славен памятниками деревянной архитектуры, а в их ряду храмовый комплекс в Согиницах – настоящая жемчужина.

Деревня почти необитаема, жители наперечет. Частые гости, разглядывающие церкви, им привычны. Приход действующий. Реставрация, стартовавшая в декабре 2019 года, не остановила литургическую жизнь. В храмах регулярно совершают богослужения и таинства.

Наши Кижи

Невзирая на изнуряющую жару и приставучих слепней, хожу за авторитетной комиссией. Прислушиваюсь к экспертам, которые придирчиво простукивают бревна, заглядывают во все углы. Ход восстановительных работ храмового комплекса оценивают зампредседателя правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, член президиума Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Мильчик и реставратор, архитектор Александр Попов. Похоже, специалисты довольны.

«Никольский храм уникален, – говорит Михаил Мильчик. – Это образец прионежского архитектурного стиля. Здесь восьмеричное основание, идущее от земли. Оно срублено в обло, то есть концы бревен выпущены наружу. Поверх поставлен другой восьмерик. На границе восьмериков – фронтонный пояс». По его словам, подобную ярусную конструкцию имеет церковь Преображения Господня в Кижах.

С востока и запада к восьмерику храма Николая Чудотворца примыкают два прируба – алтарь и трапезная с крыльцом, которое служит входом и в церковь, и на шатровую колокольню.

Стоим внутри помещения, где уже осенью возобновятся службы. Куда ни глянь – раритеты. Вот, например, диковинка – резные столбы с кронштейнами, заканчивающимися лошадиными головами. Такие обычно ставили в трапезных. Столбы, похоже, прежде были расписаны, что тоже находка для историков архитектуры.

«Реставрация объектов деревянного зодчества на территории региона полностью финансируются из областного бюджета. В 2021 году на эти цели планируется направить 61 млн рублей». Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области.

Вражеская влага

Михаил Исаевич указывает на северо-западный угол, который пришлось заменить почти полностью. Влага – главный враг дерева. Теплая зима 2020 года показала, что прохудилась крыша, намокают венцы сруба.

Бревна меняли не целиком, аккуратно вырезали поврежденные участки. Поэтому угол пестрый, потемневшее от времени дерево чередуется со свежими вставками. Для «заплат» годится не любой материал, подбирают схожий не только по плотности, но и по возрасту.

Сгнили нижние венцы. Чтобы их заменить, постройку в 300 тонн вывешивали – приподнимали на домкратах.

«В 1970-х ансамбль в Согиницах реставрировали. Автором проекта был Марк Коляда. Тогда сняли обшивку XIX века. Сочли, что она искажает вид уникального бревенчатого храма, – продолжает Мильчик. – Действительно, когда-то деревянные храмы «облагораживали» обшивкой, чтобы они походили на каменные постройки. К счастью, прием, бывший данью моде, вдобавок сохранял здания. Нынешние восстановительные работы облицовку не предусматривают, но к этому вопросу придется вернуться».

В ту реставрацию появился бутобетонный фундамент. Булыжники для него собирали по берегам Важинки и скрепляли цементом. В этом году валунный фундамент тоже обновили.

Реставрационные работы близятся к концу. За полтора года сделано многое: закончен шатер и главки, воссоздан фронтон, прочие деревянные и узорные детали. Колокольню пришлось разбирать до четырех оконных венцов. В ближайшее время проведут инженерные системы, смонтируют молниезащиту, установят сигнализацию.

Бережный подход

Деликатность и еще раз деликатность! Мастера действуют крайне бережно. Такой подход позволил сохранить до 70 % оригинального материала. От современных плотницких инструментов отказываются в пользу традиций старого ремесла. Так, бензопилы используют только для черновых работ, в основном действуют по старинке – топором.

В стоящей рядом зимней Ильинской церкви заменяют кровлю, окладные венцы, выравнивают фундамент, воссоздают внутреннюю отделку. Запланировано благоустройство территории храмового ансамбля.

В 15 минутах езды от Согиниц – деревня Заозерье, где восстанавливают храм-часовенку Святых Апостолов Петра и Павла, интересный восьмигранной шатровой звонницей. Он стоит на пригорке, откуда великолепный вид на Свирь. Здесь же сельский погост.

Здание находилось в плачевном состоянии и его пришлось раскатать по бревнышку. Бригада мастеров с Вологодчины вывезла конструкции на реставрационную площадку, провела экспертизу древесины, заменила утраченные детали, восстановила резной декор.

Сохранили 60 % исторического сруба. И тут много уникального. Скажем, реставраторы поработали с исконным слюдяным окном. Деревянную основу восстановить не получилось, зато кованые детали и слюденицу вернут на место. В июне часовню начали собирать заново.

На 130 объектах культурного наследия Ленобласти идут проектные, реставрационные и консервационные работы

Спасти для потомков

«Объекты деревянного зодчества находятся под нашим пристальным вниманием, – подчеркивает Владимир Цой. – Я имею в виду и ремонтно-реставрационные работы, которые полностью финансирует областное правительство, и контроль за эксплуатацией памятников культурного наследия. Их нужно регулярно обследовать, поддерживать, менять детали».

Храмовый ансамбль в Согиницах включен в федеральный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России». И это далеко не единственный образец деревянного зодчества в регионе, достойный внимания туристов.

Несколько лет назад принята региональная программа реставрации памятников деревянного зодчества. К 2022 году запланировано восстановить пять ансамблей. В основном они сосредоточены на северо-востоке, ближе к Онежскому озеру. В Подпорожском районе, помимо объектов в Согиницах и Заозерье, это церковь Дмитрия Мироточивого в поселке Щелейки и Рождественский храм в Гимреке. Также в программу включена церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Лиственке Бокситогорского района.

Реставрация деревянных зданий имеет множество подводных камней. Их состояние на деле часто хуже, чем предполагалось. Так произошло с церковью в Гимреке – традиционном вепсском храме Прионежья. Разработанный проект не соответствовал реальной ситуации, и вопрос вынесли на федеральный научно-методический совет. Несмотря на сложности, планы постепенно воплощаются.

По словам Владимира Цоя, в регионе намерены заняться Смоленской церковью в Винницах, усадьбами Николая Рериха в Изваре, Рукавишникова в Рождествено и Бережок в Сомино.

Что же касается типовой деревянной застройки, как в Гатчине и Новой Ладоге, то она формирует историческую городскую среду, чем и ценна.

«Совместно с Гатчинским районом выработан хороший подход. В центре города сохранились старинные деревянные особняки на улицах Чкалова, Карла Маркса и Горького. Сейчас эти жилые многоквартирные дома находятся в ветхом состоянии. Их расселяют по госпрограмме. Было проработано предложение после реставрации разместить в них учреждения органов государственной власти Ленобласти», – комментирует заместитель председателя правительства Ленинградской области.

Людмила Кондрашова

Фото пресс-службы администрации Ленобласти